Nouvelles de l’UE: Bruxelles exhortée à démanteler «l’empire européen allemand» ou à «payer le prix» | Politique | Nouvelles

Brexit: l’Allemagne et la France “ reviendront ”, selon un expert

Le sociologue économique allemand et directeur émérite de l’Institut Max Planck pour l’étude des sociétés à Cologne, Wolfgang Streeck, a averti que l’UE ressemblait de plus en plus à un bloc d’États dirigé par l’Allemagne.

Dans une interview avec Noemi Lehoczki, auteur du site d’information de gauche hongrois Mérce, M. Streeck a déclaré qu’un «empire» dirigé par l’Allemagne ne pouvait qu’entraîner des «tensions pérennes» entre les États membres et l’effondrement éventuel du bloc.

Au lieu de cela, a-t-il affirmé, l’UE devrait envisager de se dissoudre dans la coopération des États souverains en suivant le modèle du Conseil nordique.

Il a déclaré: «Si l’UE continuait à se développer comme elle l’a fait depuis les années 1990 et jusqu’à la crise financière, cela aboutirait à ce que l’Allemagne, avec ou sans la France, gouverne le reste des États membres par le biais de la bureaucratie bruxelloise.

“En fait, une des raisons pour lesquelles je suis contre le type d’Union européenne qui se dessine depuis deux décennies est que l’Allemagne serait inévitablement son hégémonie, plus ou moins cachée derrière une alliance profondément asymétrique avec la France.

«Un empire européen allemand manque à la fois de légitimité historique et des ressources nécessaires pour compenser les pays périphériques dépendants pour avoir accepté la domination allemande.

«Le résultat serait des tensions perpétuelles entre l’Allemagne et le reste de l’Europe, ainsi qu’à l’intérieur de l’Allemagne sur le prix à payer pour l’empire.

“Je veux que l’Allemagne vive en paix avec ses voisins, sur le modèle peut-être de l’alliance scandinave des démocraties qui coopèrent depuis longtemps au Conseil nordique sans avoir besoin d’un État hégémonique pour les discipliner.”

M. Streeck a également averti que le départ d’Angela Merkel de la politique allemande pourrait bientôt voir un effet domino catastrophique pour toute l’Union européenne.

Le chancelier allemand démissionnera en septembre de cette année après 16 ans de pouvoir.

La pandémie a vu le soutien de son parti chuter au cours des 13 derniers mois environ, laissant son successeur potentiel, Armin Laschet, du mal à convaincre les membres du parti de le considérer de manière convaincante comme le prochain chancelier allemand.

M. Streeck a déclaré que la géopolitique de “l’empire” de l’UE dépendra beaucoup du succès de l’Allemagne

Interrogé sur la question de savoir si l’Allemagne post-Merkel restera un pays “stable”, il a répondu: “La question est de savoir ce que vous entendez par stabilité. La CDU restera-t-elle le plus grand parti? C’est probable.

“Souvenez-vous de ce que j’ai dit sur l’Allemagne en tant que pôle de prospérité de l’UE.

“Tant que l’euro renforce l’économie allemande, la CDU régnera, à partir de l’année prochaine très probablement avec les Verts. Si le rejet du SPD peut créer une impression de changement, les politiques seront globalement les mêmes, un peu plus de protection du climat peut-être et ainsi de suite.

“Mis à part la rhétorique, les Verts ne demanderont pas de changements dans la politique européenne et étrangère; ils soutiendront tacitement l’augmentation des dépenses militaires en l’honneur de Joe Biden; et ils insisteront pour que les réfugiés soient traités comme une affaire européenne et non allemande, ce qu’ils espèrent gardera l’AfD petit.

“Des pays comme la Hongrie et la Pologne peuvent subir plus de pression qu’aujourd’hui pour leurs politiques familiales et d’immigration, mais la CDU / CSU fera de son mieux pour que cela ne sape pas l’influence allemande en Europe de l’Est ou ne pousse pas les pays d’Europe de l’Est dans les bras de Poutine. .

«Tout cela peut être différent dans une crise économique majeure, peut-être causée par le déclin américain ou le prochain virus apparaissant sur les lieux.

“Et, bien sûr, les tensions au sein de l’UE ne doivent pas être négligées.

“Salvini pourrait revenir, Macron pourrait être suivi de Le Pen, etc. À un moment donné, les paiements de compensation que l’Allemagne devra verser aux autres pays membres pourraient simplement devenir si élevés que la collecte de fonds entraînera de graves conflits internes.”

«Alors tous les paris peuvent être ouverts, également parce que l’AfD peut revenir dans une version politiquement plus sophistiquée.

“L’hégémonie allemande dans l’Union européenne était et est dans une large mesure fondée sur des promesses que l’Allemagne ou l’UE, en grande partie dirigée par l’Allemagne, ne pourront pas tenir, comme par exemple une répartition européenne des migrants selon des quotas nationaux fixes. , ou des paiements de transfert permanents vers les pays méditerranéens. “