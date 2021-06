Nouvelles de l’UE : Bruxelles lance une nouvelle action en justice – La Commission traduit la France devant la CJCE | Monde | Nouvelles

in

La Commission européenne réprimande le gouvernement d’Emmanuel Macron pour son incapacité à garantir que plus de 100 villes et villages collectent correctement leurs eaux usées. Le pays aurait dû se conformer aux lois de l’UE sur les eaux usées depuis 2005, plus de 10 ans avant la prise de fonction de M. Macron.

Mais la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises en octobre 2017 suivie d’un avis motivé en mai 2020.

Cependant, la France n’a pas encore adhéré à la législation.

La Commission a déclaré : « Bien que les autorités françaises aient partagé des données de surveillance visant à démontrer la conformité aux exigences de la directive pour certaines des agglomérations initialement identifiées, les déficiences et les lacunes qui subsistent dans celles-ci conduisent la Commission à conclure que les autorités n’ont pas prouvé la conformité. pour les agglomérations susmentionnées.

Le même sort est réservé à la Hongrie de Viktor Organ.

La Commission a constaté que 22 villes de plus de 2 000 habitants dans ce pays d’Europe centrale enfreignaient la directive.

Une lettre de mise en demeure a été envoyée aux autorités hongroises en février 2017, suivie d’un avis motivé en décembre 2017.

Bien que certains progrès aient été réalisés, Chypre ne parvenait toujours pas à garantir que dans 31 agglomérations toutes les eaux usées soient collectées ou que les eaux usées urbaines entrant dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement approprié avant d’être rejetées.

Comme les autorités chypriotes ne s’attendaient pas, dans certains cas, à une conformité totale avant 2027, la Commission a décidé de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’UE.

Ce n’est pas non plus la première fois que M. Macron voit son gouvernement déféré devant la plus haute juridiction de l’UE.

En octobre 2020, la Commission a poursuivi la France pour son incapacité à protéger les citoyens contre la mauvaise qualité de l’air.

La Commission a déclaré que la France n’avait pas respecté les valeurs limites quotidiennes pour les particules – des particules microscopiques qui sont principalement présentes dans les émissions de l’industrie, de la circulation et du chauffage domestique – dans les zones de Paris et de la Martinique la plupart des années depuis 2005, lorsque les règles sont devenues légalement obligatoire.

Et en 2019, la plus haute juridiction de l’UE a constaté que la France avait dépassé “de manière persistante” les valeurs limites de concentrations de dioxyde d’azote dans 12 zones de qualité de l’air.