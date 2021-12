Nouvelles de l’UE : Bruxelles rejette la tentative de la Hongrie et de la Pologne de contester le bloc | Politique | Nouvelles

Ursula von der Leyen « préoccupée » par la décision de justice polonaise

Un avis juridique publié jeudi a déclaré que la plus haute juridiction de l’Union européenne devrait rejeter une contestation de la Pologne et de la Hongrie contre un nouvel outil visant à réduire les paiements en espèces aux États membres violant les règles du bloc en matière de démocratie.

Bien que l’avis de l’avocat général ne soit pas contraignant, la Cour de justice luxembourgeoise le suit généralement lorsqu’elle rend sa décision finale, qui est attendue au début de l’année prochaine.

Contrairement aux arguments présentés par Varsovie et Budapest, l’avis a déclaré que le nouveau mécanisme de maintien de l’ordre n’outrepasse pas les compétences de l’UE et de ses institutions centrales à Bruxelles telles que définies dans les traités du bloc.

Un vice-ministre de la Justice polonais a critiqué l’avis.

Sebastian Kaleta a déclaré sur Twitter : « C’était une naïveté de croire que les institutions européennes seraient capables de se retenir.

« C’est une atteinte à l’état de droit ».

Le Premier ministre hongrois autoproclamé « illibéral » Viktor Orban et son parti eurosceptique allié Droit et justice (PiS) à Varsovie ont combattu les pays libéraux de l’UE et l’exécutif du bloc à Bruxelles au sujet des droits des femmes, des personnes LGBT et des migrants, ainsi que de la liberté des médias, des tribunaux et des universités.

Alors que les militants des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme pour avoir porté atteinte à l’État de droit, M. Orban et le PiS bénéficient d’un soutien constant grâce à de larges dépenses publiques, à une rhétorique nationaliste et à des politiques conservatrices.

L’UE a pratiquement échoué à forcer les deux anciens pays membres communistes de son flanc oriental à changer de cap, mais l’année dernière, elle a accepté le nouveau mécanisme pour suspendre le financement du budget partagé du bloc à ceux qui violent les lois communes, y compris sur les droits de l’homme et des citoyens.

L’outil n’a pas encore été utilisé et l’éventuelle décision de la CJCE déterminera s’il a plus de mordant que les garanties démocratiques précédemment en place.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu' »aucune mesure ne sera prise » contre la Pologne jusqu’à ce que la Cour de justice se prononce sur la dernière affaire intentée par Varsovie et Budapest contre la Commission.

S’adressant aux journalistes après un sommet du Conseil de deux jours, elle a déclaré : « La Cour européenne de justice doit juger, à la demande de la Hongrie et de la Pologne, si ce mécanisme de conditionnalité est juridiquement valable. »

L’exécutif du bloc pourrait déclencher la politique s’il est préoccupé par les lacunes de l’État de droit qui pourraient affecter la gestion du budget de l’UE, comme le manque d’indépendance des tribunaux nationaux par rapport à leurs gouvernements.

Depuis son adhésion à l’UE en 2004, la Pologne a été l’un des principaux bénéficiaires des fonds de développement du bloc, qui sont destinés à aider les pays membres les plus pauvres à rattraper les plus riches.

Au fur et à mesure que le pays de 38 millions d’habitants s’enrichit, il deviendrait un contributeur net plutôt qu’un bénéficiaire des fonds européens.

Un député d’un parti de la coalition junior connu pour sa rhétorique intransigeante a déclaré le mois dernier que la Pologne pourrait organiser un référendum sur la sortie de l’UE en 2027 lorsque le budget à long terme actuel prendra fin.

Le Premier ministre polonais a rejeté toute discussion sur un « Polexit ».

Dans une interview accordée au Financial Times en octobre, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que l’UE nous mettait « un pistolet sur la tempe ».

Il a ajouté : « Que va-t-il se passer si la Commission européenne déclenche la troisième guerre mondiale ?

« S’ils déclenchent la troisième guerre mondiale, nous allons défendre nos droits avec toutes les armes à notre disposition. »

Il a ajouté que l’Union européenne dispose de vastes compétences mais que celles-ci n’étaient pas illimitées et que le bloc ne pouvait fonctionner que dans le cadre de ces compétences attribuées.

Ces commentaires sont intervenus après que le Tribunal constitutionnel polonais a statué que des éléments du droit de l’UE étaient incompatibles avec la charte du pays, remettant en cause un principe central de l’intégration européenne.

S’exprimant à la fin de son dernier sommet européen, la chancelière allemande sortante Angela Merkel a déclaré que les pays de l’UE devaient approfondir les discussions sur la direction que devrait prendre le bloc des 27 pays pour atténuer et résoudre les différends tels que le conflit actuel avec la Pologne.

Elle a déclaré aux journalistes: « Il y a la question de l’indépendance de la justice, mais aussi sous-jacente (la question) … dans quelle direction se dirige l’Union européenne, quelle devrait être une compétence européenne et ce qui devrait être abordé par les États-nations.

« Si vous regardez l’histoire polonaise, il est très compréhensible que la question de la définition de leur identité nationale joue un grand rôle…, ce qui est une situation historique différente de celle dans laquelle se trouvent les pays qui ont eu la démocratie depuis la Seconde Guerre mondiale. «