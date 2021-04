Nouvelles de l’UE: Bruxelles risque de perdre son statut de leader de la recherche en santé | Politique | Nouvelles

Une nouvelle étude menée par trois réseaux d’académies, la Fédération européenne des académies des sciences et des sciences humaines, le Conseil consultatif scientifique des académies européennes et la Fédération des académies européennes de médecine (FEAM) a révélé que le statut de l’UE en tant que chef de file de la recherche en santé est “menacé “grâce aux propres lois de protection des données du bloc.

Le rapport a constaté: “Il est devenu évident que la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données de l’UE a contribué à des obstacles au partage des données sur la santé avec les chercheurs en dehors de l’UE / EEE [European Economic Area]. “

Il a estimé que plus de 5000 projets de santé internationaux ont été touchés par les exigences du RGPD rien qu’en 2019.

Le RGPD a été mis en œuvre en mai 2018 pour protéger les Européens contre les violations de données et de confidentialité.

La législation n’était pas destinée à cibler la recherche biomédicale, mais la règle a imposé des restrictions au partage de données pour les institutions étrangères.

George Griffin, professeur de médecine et de maladies infectieuses à St. George’s, Université de Londres, et président de FEAM a déclaré: «Le transfert de données est vraiment assez difficile avec les États-Unis en particulier.

Les règles du RGPD ont également bloqué ou retardé au moins 40 études de recherche sur le cancer financées par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis.

Le problème «s’intensifie», a déclaré M. Griffin.

“Les grandes universités peuvent trouver des avocats – les plus petits n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour naviguer dans tout cela.”

La communauté scientifique européenne a fait pression pour que les règles du bloc incluent de multiples exemptions pour la recherche.

Mais la législation est trop déroutante pour les laboratoires et avec des coûts de non-conformité trop élevés pour courir le risque.

Dans certains cas, alors que les chercheurs pourraient mener leur étude et se conformer à la loi, les modifications «peuvent augmenter les coûts, affecter l’analyse statistique et la taille de l’échantillon, et augmenter la possibilité d’inexactitude», ajoute le rapport.

Les chercheurs impliqués dans le consortium international de génomique de la maladie d’Alzheimer basé dans l’UE et le projet de séquençage de la maladie d’Alzheimer basé aux États-Unis n’ont pas été en mesure de mettre en commun et de traiter des ensembles de données avec des données personnelles.

Le rapport a déclaré: «Le traitement de ces ensembles de données ensemble aurait permis un processus de recherche plus rationalisé pour de nouvelles cibles de médicaments pour la maladie d’Alzheimer».

Le rapport appelle les responsables bruxellois à proposer de nouvelles clauses contractuelles types pour les chercheurs du NIH qui ne sont pas en conflit avec la loi américaine pour les agences fédérales, et des «directives opérationnelles» mises à jour pour les chercheurs de manière plus générale.