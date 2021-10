Nouvelles de l’UE : Bruxelles s’apprête à réduire les financements accordés à la Hongrie et à la Pologne | Politique | Nouvelles

in

La Commission européenne serait en train d’élaborer des plans pour déclencher de nouvelles règles de conditionnalité liant les distributions d’argent de l’UE à un bon comportement. Budapest et Varsovie sont en première ligne de la bataille, mais les eurocrates enquêtent également sur plusieurs autres États membres où des violations de l’État de droit pourraient menacer l’utilisation des fonds européens. Il a été rapporté que les responsables pensent que les premiers avertissements publics pourraient arriver dans quelques semaines en raison de la pression croissante du Parlement européen pour qu’il agisse.

Les nouvelles règles ont fait l’objet de discussions épuisantes à la fin de l’année dernière alors que la Pologne et la Hongrie menaçaient d’opposer leur veto au budget de sept ans du bloc, y compris son vaste fonds de récupération des coronavirus de 689 milliards de livres sterling, à cause du régime.

Les députés ont intensifié la pression sur la Commission pour qu’elle utilise enfin le nouveau système pour réprimer les prétendus contrevenants.

La Pologne et la Hongrie ont vu leur acceptation de leurs plans de dépenses Covid retardée pendant que les responsables réfléchissent aux mesures à prendre contre eux.

Les eurocrates ont signalé que Varsovie pourrait avoir le feu vert à sa stratégie dès novembre, mais seulement si son gouvernement eurosceptique s’engage à prendre des mesures juridiquement contraignantes pour rétablir l’état de droit.

Cela ouvrirait la voie à l’UE pour verser près de 21 milliards de livres sterling de subventions non remboursables pour aider la reprise économique de la Pologne après la pandémie.

Mais les plus grands eurocrates se méfient de toute répression potentielle nuisant effectivement à la réputation du bloc en Pologne.

La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, a déclaré au site d’information Politico : « Quoi que je fasse en Pologne, j’ai à l’esprit qu’au moins la moitié de la population est favorable aux valeurs de l’UE.

Elle a insisté sur le fait que Bruxelles ne veut pas pénaliser les citoyens polonais pour les actions du gouvernement de droite à Varsovie.

“Bruxelles n’a pas créé ce dilemme”, a-t-il ajouté.

“C’est une production nationale à des fins politiques nationales.”

Mme Jourova a ajouté : « Les préparatifs pour déclencher la conditionnalité de l’état de droit sont trop avancés pour que nous ne les utilisions pas.

“Le train roule à grande vitesse et ne peut pas être arrêté.”

La Commission devrait déclencher les mesures avant le 25 octobre, date à laquelle la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen doit se réunir.

Les tentatives précédentes de punir la Pologne et la Hongrie, en utilisant les mesures de l’article 7 de l’UE, se sont avérées infructueuses en raison d’une règle qui nécessite le soutien unanime des États membres.

Cela a essentiellement permis aux deux États voyous de se protéger mutuellement.

Mme Jourova a déclaré au Financial Times : « La Commission dispose de nouveaux outils pour protéger le budget de l’UE et l’État de droit et il est important que nous les utilisions – nous devons être crédibles.

À LIRE : Brexit : le patron de la ville de Londres exhorte Boris à faire demi-tour