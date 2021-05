Nouvelles de l’UE: Bruxelles se moque alors que la Suisse pourrait abandonner les accords commerciaux européens | Monde | Nouvelles

Ignazio Cassis, le ministre suisse des Affaires étrangères, a déclaré que les demandes de son pays n’étaient «pas satisfaites» par Bruxelles. En réponse, David C Bannerman, Brexiteer et ancien député européen conservateur, a déclaré que la Suisse pourrait annuler l’intégralité de son accord avec l’UE.

Il a tweeté: «Il est désormais de plus en plus probable que la Suisse abandonne les 120 accords bilatéraux qu’elle a conclus avec l’UE, s’éloigne du marché unique de l’UE et adopte un accord commercial similaire à l’ACT du Royaume-Uni. [Trade and Cooperation Agreement]. »

Bruxelles a été ridiculisée pour sa myopie par les lecteurs d’Express.co.uk.

L’un d’eux a commenté: «Tout le monde grandit pour devenir Brexiteer.

“Cela s’appelle la sagesse, vient de l’expérience, et c’est pourquoi les retraités disparaissent.”

Un autre a ajouté: “Les Suisses ont choisi la liberté, à quelle date sont-ils?”

Un troisième a fait remarquer: «Et quelle sera la réponse de l’UE à ce dernier événement? «Plus d’Europe?» »

La Suisse et l’UE se sont affrontées lors des négociations sur les règles de libre circulation.

Bruxelles a exigé la libre circulation pour tous les citoyens de l’UE, qu’ils aient ou non un emploi dans le pays.

Le président suisse Guy Parmelin a ajouté: «Le gouvernement a constaté que les pourparlers avec l’UE dans trois domaines n’avaient pas débouché sur les solutions nécessaires.

«C’est pourquoi le gouvernement a décidé de mettre fin aux négociations.»

Plusieurs lecteurs d’Express.co.uk ont ​​commenté la solidité de la position suisse et ont demandé si le Royaume-Uni pouvait offrir de l’aide.

L’un d’eux a déclaré: «Tant mieux pour les Suisses.

«Nous devons créer une zone de libre-échange qui permette à d’autres États de l’UE de partir.»

Un deuxième a noté: «Les Suisses pourraient rendre la vie très difficile à l’UE s’ils arrêtaient l’accès aux marchandises de l’UE en utilisant les tunnels et le réseau ferroviaire.»

Un autre a écrit: «Quiconque pense que l’appartenance à un syndicat européen de l’électricité ou une« coopération »dans le domaine de la santé serait une bonne chose est d’être plutôt économe avec la vérité.

«La débâcle des vaccins l’a montré très clairement sur la santé.

«Ce que la Suisse réalise, c’est que la part de l’UE dans le commerce mondial et le PIB a diminué d’année en année.

«Ce plan socialiste de Ponzi échoue et il est temps de sortir et de suivre le Royaume-Uni pour donner la priorité au commerce avec le reste du monde.»