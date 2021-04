Nouvelles de l’UE: Bruxelles se moque des plans de santé: “Géré parfaitement le vaccin … idée géniale!” | Monde | Nouvelles

S’exprimant lors d’un événement en ligne organisé par le Parti populaire européen de centre-droit, qui comprend les démocrates-chrétiens (CDU) de Mme Merkel, la figure de proue de l’UE et la chancelière allemande, a apporté son soutien aux modifications du traité sur la santé. Elle a déclaré: “Je suis toujours ouverte aux changements de traité s’ils ont du sens et s’ils ne sont pas un objectif en soi. Dans le domaine de la santé, l’Europe a besoin de plus de pouvoirs qui peuvent nécessiter un changement de traité.”

Mais la possibilité d’apporter des changements majeurs au traité européen sur la santé a été brutalement moquée de l’eurodéputé italien Marco Zanni.

Réagissant à la nouvelle, il a écrit sur Twitter: “Alors que la commission a parfaitement géré le jeu du vaccin, cela me semble une idée géniale!”

L’achat et le déploiement de vaccins dans l’UE ont trébuché d’une catastrophe à l’autre, plusieurs grands pays ayant de nouveau fermé leurs portes alors qu’une troisième vague de Covid balaie le continent.

Cela a déclenché la fureur parmi un grand nombre des 27 États membres restants de l’UE, Bruxelles étant impliqué dans une guerre des mots amère avec les problèmes de produits et d’approvisionnement du fabricant de vaccins AstraZeneca.

Mme Merkel a défendu l’approvisionnement conjoint de l’UE en vaccins, insistant sur “qu’il était correct que l’UE achète des vaccins ensemble” car l’achat séparément aurait déclenché des tensions dans un marché intérieur ouvert aux frontières.

La figure de proue de l’UE a affirmé que plusieurs États membres “n’auraient pas eu de bonnes chances d’acheter des vaccins par eux-mêmes”.

Elle a ajouté que sans les achats de l’UE, il aurait pu y avoir beaucoup de concurrence entre les grands et les petits États membres.

Le chancelier allemand a déclaré: “Je pense qu’il est mal de diviser les choses en noir et blanc, bon ou mauvais, succès ou échec.”

Un diplomate impliqué dans les pourparlers qui se déroulent mercredi à Bruxelles a déclaré que le plan était de forcer AstraZeneca à fournir le nombre de doses défini dans son contrat avec l’UE.

Deux autres initiés ont déclaré à Politico que les pays de l’UE ont jusqu’à plus tard cette semaine pour signer la décision de poursuivre le fabricant de jabs.

Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a confirmé que la Commission avait engagé une action en justice contre AstraZeneca pour son “échec total” à respecter les accords de livraison et contractuels pour son vaccin.

Il a déclaré au Parlement: “En ce qui concerne AstraZeneca, une action en justice a été engagée par la Commission (européenne) et plus tôt cette semaine, j’ai rejoint l’Irlande en tant que l’une des parties à cette affaire judiciaire, en particulier en ce qui concerne l’incapacité totale d’AstraZeneca à honorer ses accords contractuels pour avril. “

La Commission a également déclaré plus tôt jeudi qu’elle ne prendrait pas l’option d’acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca, qui est incluse dans le contrat de fourniture actuel entre les deux parties.

Un porte-parole a déclaré que la date limite pour exercer cette option était déjà expirée et qu’il n’était pas prévu de la reprendre.

En janvier, AstraZeneca a déclenché la fureur dans l’UE en avertissant qu’elle ne serait pas en mesure de fournir le nombre de doses initialement promis aux États membres.

Mais à la fin du mois dernier, le fabricant de vaccins n’avait livré que 30 millions de doses aux pays de l’UE – bien en dessous des 100 millions de jabs qu’il avait promis dans son contrat.

Le contrat d’AstraZeneca avec Bruxelles stipule qu’elle avait promis de livrer un total de 300 millions de doses.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a révélé que l’UE prévoyait de supprimer son utilisation d’AstraZeneca dans les futures campagnes de vaccination.