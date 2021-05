Nouvelles de l’UE: complot pour laver le cerveau des enfants de l’UE avec un «manuel d’histoire européenne» | Politique | Nouvelles

La dernière tentative d’une UE plus intégrée vient du groupe Volt Europa, un parti progressiste paneuropéen autoproclamé. Le groupe, rejoint par les Rejoiners britanniques – restants appelant le Royaume-Uni à rejoindre l’UE – appelle désormais à créer “des normes communes sur les manuels d’histoire européens à différents niveaux d’enseignement dans l’UE27”.

L ‘”excellente idée”, comme ils l’ont dit, est l’une de leurs propositions pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Lançant la suggestion sur leur site Internet, ils ont écrit: «Tout groupe sociopolitique a besoin d’une histoire collective, d’une communauté imaginaire pour unir ses citoyens dans une cause commune et lui donner une légitimité.

«Une perspective partagée sur le passé est l’un des éléments essentiels d’une telle dynamique.

<< L'éducation reste une prérogative des États membres, mais de grandes lacunes existent tant dans la qualité de la substance que dans la durée consacrée aux origines de la fondation de l'Union européenne et à ses raisons; les catastrophes du XXe siècle, avec 1945 et 1989 comme clé Rendez-vous.

«Dans le même temps, la politisation et la mythification de la vérité historique dans certains États membres ont renforcé les perceptions publiques divergentes et les récits politiques à travers des interprétations historiques contestées.

“Des institutions telles que la Plateforme européenne de la mémoire et de la conscience et des initiatives telles que l’observatoire HOPE du Conseil de l’Europe sont des exemples d’efforts visant à créer une compréhension commune de l’éducation des citoyens européens sur les origines et les raisons du projet européen et sur la manière dont ils se connectent avec notre avenir potentiel et souhaité.

LIRE LA SUITE: L’esturgeon suscite la fureur face aux projets “ injustes ” d’exclure les Écossais du vote

Les politiciens trompés affirment que l’UE «grandit» comme une puissante force économique et de défense.

Ils affirment qu’une telle puissance croissante finira par empêcher l’UE de rester un contributeur neutre à la politique internationale.

Leur manifeste se lit comme suit: «À long terme, Volt envisage que l’UE agisse dans un effort concerté à l’échelle mondiale et, par conséquent, projette son influence plus efficacement pour promouvoir les droits de l’homme, le multilatéralisme et les valeurs démocratiques.

“Conformément à la pertinence temporelle de cette doctrine, l’UE sera discutée à la fois en tant que médiateur et en tant que puissance majeure.

«Idéalement, l’équilibre entre ces rôles changera avec le temps.

«L’UE est une force mondiale montante; sa puissance croissante l’empêchera finalement d’être à la fois un résolveur de problèmes neutre et un défenseur de l’intérêt personnel géopolitique.

“Compte tenu de l’état actuel et / ou de l’absence de politique étrangère et extérieure de l’UE, et dans le contexte de la vision de Volt pour l’UE (armée de l’UE, gouvernance fédéralisée, puissance économique, etc.), la double raison d’être est possible. partie d’un continuum. “