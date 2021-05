Nouvelles de l’UE: De profondes divisions alors que les dirigeants de l’UE ne parviennent pas à s’entendre sur les plans de lutte contre le changement climatique | Politique | Nouvelles

La Pologne a été désignée par les collègues de l’UE comme un pays tentant de réduire les espoirs du bloc de réduire considérablement ses émissions de carbone dans les années à venir. Varsovie craint qu’elle ne se trouve dans une situation pire dans le cadre des plans pour un nouveau mécanisme de partage des charges pour les objectifs climatiques qui doit être proposé par la Commission européenne. En conséquence, la mesure a été retirée des conclusions des discussions sur le climat tenues par les dirigeants de l’UE lors d’un sommet spécial à Bruxelles.

Le soi-disant système d’échange de quotas d’émission de l’UE vise à répartir les réductions d’émissions entre les pays sur la base d’une formule.

Le mécanisme repose principalement sur le produit intérieur brut, ce qui signifie que les pays les plus pauvres devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, les détails plus fins du système détaillant les règles d’émission ont été supprimés d’une déclaration prévue par les dirigeants de l’UE.

La Pologne aurait rejeté l’approbation des conclusions et, à la place, un espace réservé a été inséré.

Il a déclaré: “Le Conseil européen reviendra sur la question à un moment opportun après que les propositions de la Commission auront été soumises.”

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a fait valoir que le système toucherait des pays comme le sien qui ne sont pas à un stade avancé de leur transition loin des sources d’énergie hautement polluantes.

Varsovie veut une compensation pour les projets d’extension de l’ETS, qui, selon la présidente de la Commission, Ursula von der leyen, pourrait également inclure les voitures et les bâtiments à l’avenir.

M. Morawiecki a déclaré lors du sommet du Conseil européen que la mesure coûterait 4 milliards d’euros supplémentaires à son pays.

La Roumanie, la Hongrie et la Lettonie ont également émis des avertissements similaires, tandis que les pays plus riches, dont l’Allemagne, ont exhorté les États de l’Est à accepter les nouvelles règles.

Les dirigeants de l’UE discutaient du paquet politique «Fit-for-55» de la Commission, qui vise à détailler comment le bloc peut réduire ses émissions de 55% d’ici 2030.

Lors d’une conférence de presse après le sommet, Mme von der Leyen a admis que les nouveaux plans «pourraient avoir un impact social».

On s’attend à ce que les consommateurs aient à payer des factures de carburant et de chauffage plus élevées à moins qu’un système de compensation ne soit mis en place.

Il a déclaré que le rapport coût-efficacité devait être pris en compte lors de l’annonce des objectifs nationaux de réduction des émissions.

Mais le président du Conseil européen, Charles Michel, a exprimé sa confiance dans la politique de la Commission en matière de changement climatique.

Il a déclaré: «Nous avons affirmé nos objectifs communs, qui sont ambitieux.»