Nouvelles de l’UE : des Britanniques furieux promettent de soutenir la Pologne dans sa lutte contre le bloc du « chantage » | Politique | Nouvelles

L’eurodéputé espagnol Sira Rego a suscité l’indignation lorsqu’il a accusé ce pays d’Europe de l’Est de lancer une guerre contre les droits lors d’un différend tendu sur la suprématie du droit européen. La Pologne est actuellement bloquée dans une impasse tendue avec Bruxelles après que son tribunal constitutionnel a statué que des éléments du droit de l’UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a par la suite exprimé sa frustration face aux actions de la Pologne, affirmant qu’elles constituaient un « défi direct » pour l’UE.

La nouvelle de l’ingérence perçue de l’UE a suscité un tollé parmi les lecteurs d’Express.co.uk – qui ont également promis de soutenir la Pologne jusqu’à la garde.

JONNYKK a écrit : « Bravo la Pologne. Nous vous avons soutenu en 1939 et nous vous soutiendrons maintenant. Sortez de ce seul club aussi vite que vous le pouvez.

User Point of Order a répondu : « Le Royaume-Uni et la Pologne ont une très longue histoire.

« À l’époque, il y avait toujours un vieux Polonais assis dans le bar qui ne rentrait jamais chez lui après s’être battu à nos côtés contre le mal d’essayer de fabriquer une seule » Europe « .

Pendant ce temps, FedUpWithBeingLiedTo a déclaré: «Il semble que le centime ait chuté en Pologne.

Barrie Lindsey a écrit : « Cette querelle en cours entre la Pologne et l’UE montre très clairement que l’UE exige un contrôle pour outrepasser chaque loi des États membres et utilisera le chantage pour forcer leur programme, ce qui est illégal en vertu du droit de l’UE.

« C’est la raison même pour laquelle les électeurs britanniques ont voté pour partir.

« Nous n’avons eu aucun problème avec le marché commun d’origine et nous avons voté pour en faire partie, mais l’UE avait ces agendas cachés pour le transformer en un État de l’UE par la porte arrière, refusant le droit à l’électorat de tout État du chance de nier ou d’accepter ces changements massifs et la reddition de pouvoirs.

« Allez-y Pologne, foutez le camp tant que vous le pouvez. »

Mme von der Leyen a qualifié la décision du tribunal polonais de « défi direct à l’unité de l’ordre juridique européen ».

Mais le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a affirmé que l’UE risquait de se ruiner ou de se transformer en une dictature si elle continuait à faire chanter la Pologne par crainte de « Polexit ».

Dans une lettre écrite aux dirigeants de l’UE, M. Morawiecki a accusé le bloc de « punir » et d' »affamer » son pays, avec des menaces de retenir 48 milliards de livres sterling de fonds de récupération de Covid s’ils ne se pliaient pas à la volonté de l’UE.

M. Morawiecki a déclaré: « Nous devons nous inquiéter de la transformation progressive de l’union en une entité qui cesserait d’être une alliance d’États libres, égaux et souverains et deviendrait plutôt un organisme unique géré de manière centralisée, dirigé par des institutions dépourvues de démocratie contrôle par les citoyens.

« Le langage du chantage financier, de la punition, de la « faim » des États non subordonnés, des pressions antidémocratiques et centralistes n’ont pas leur place dans la politique européenne. Un tel langage frappe non seulement les États individuels, mais l’ensemble de la communauté.

« Malheureusement, nous sommes aujourd’hui confrontés à un phénomène très dangereux par lequel diverses institutions de l’Union européenne usurpent des pouvoirs qu’elles n’ont pas en vertu des traités et imposent leur volonté aux États membres. »

