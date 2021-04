Nouvelles de l’UE: Des problèmes pour le bloc alors que 70% des Italiens rejettent les nouvelles règles Covid – sondage | Politique | Nouvelles

Vaccin: un expert dit que l’Italie et l’Allemagne pourraient fonctionner seules

Selon une enquête menée par Euromedia Research, sept Italiens sur dix sont contre de nouvelles restrictions. Les citoyens de Bel Paese ont heurté un mur, fatigués de l’urgence sanitaire et des restrictions imposées par les gouvernements Conte et Draghi pour contenir la propagation de la contagion.

Ce qui paraissait évident à tout le monde depuis un certain temps est désormais attesté par une enquête menée par Euromedia Research par Alessandra Ghisleri pour La Stampa.

Les chiffres sont clairs. Au cours des 15 derniers jours, par exemple, le nombre de citoyens qui admettent ne pas pouvoir faire face psychologiquement à cette situation a augmenté de deux points de pourcentage.

Parmi ceux-ci, 55% sont des étudiants. Après tout, leur vie a été complètement bouleversée par la pandémie.

L’étude montre que seul un Italien sur trois déclare se sentir encore fort pour avancer dans cette situation: parmi eux, 34% sont à la retraite.

Les principales causes de sape de la force psychologique des gens sont la peur de la contagion, mais surtout les restrictions sévères pour contenir la pandémie qui, en limitant la liberté personnelle, bouleversent la vie quotidienne. 30,6% des personnes interrogées disent qu’elles ne peuvent plus faire face psychologiquement.

Parmi ceux qui veulent plus de liberté, se trouvait la majorité des électeurs des principaux partis du centre-droit et d’Italia Viva, tandis que parmi les plus stricts, se trouvait la majorité des partisans du Parti démocrate, du centre-gauche et des M5. .

Il n’y a qu’une seule question sur laquelle toutes les catégories et tous les électorats sont d’accord: la réouverture des écoles. 60,6% se disent favorables à une extension totale de la mesure également dans les régions déclarées rouges, comme le souhaite le gouvernement Draghi.

Les chiffres viennent alors que l’Italie, ainsi que le reste de l’UE, continue d’être à la traîne en matière de vaccinations.

Bloomberg News a rapporté mardi que la plupart des États de l’Union européenne disposeraient de suffisamment de vaccins COVID-19 pour vacciner la majorité de leur population d’ici la fin juin.

L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas seront en mesure d’inoculer pleinement plus de 55% de leur population d’ici la fin juin, a ajouté le rapport de Bloomberg, citant des projections dans la note de l’exécutif de l’UE, la Commission européenne.

Les chiffres confirment les estimations publiques des vaccins que le bloc des 27 nations s’attend à recevoir au deuxième trimestre.

La Commission a répété à plusieurs reprises que l’UE, qui compte près de 450 millions d’habitants, devait recevoir environ 360 millions de doses d’ici la fin juin, en plus d’environ 100 millions déjà expédiées.

Ce serait suffisant pour atteindre son objectif de vacciner au moins 70% de la population adulte du bloc d’ici l’été.

Le bloc s’attend à recevoir au cours de la période d’avril à juin 55 millions de doses du vaccin unidose développé par Johnson & Johnson, et 300 millions de doses supplémentaires de BioNTech-Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Il est cependant difficile de savoir si toutes les doses attendues seront délivrées conformément aux calendriers. L’UE a reçu environ la moitié des doses attendues au premier trimestre parce qu’AstraZeneca a alors procédé à des coupes importantes dans ses approvisionnements à l’UE.

Le rapport estime déjà tenir compte d’une nouvelle réduction majeure des approvisionnements d’AstraZeneca au deuxième trimestre.

L’UE a coordonné l’achat de vaccins avec les gouvernements de l’UE, mais n’a aucun pouvoir sur les plans de vaccination, qui sont gérés par les États de l’UE.

Les déploiements dépendent des approvisionnements mais aussi des programmes de vaccination, qui ont souvent été entravés dans les États de l’UE en raison de problèmes de sécurité et d’efficacité concernant le vaccin AstraZeneca.

Le déploiement du vaccin a repris dans le bloc fin mars après un démarrage lent.

Mais jusqu’à présent, seuls 10% des Européens ont reçu la première dose d’un vaccin, avec seulement 4% des citoyens entièrement vaccinés dans le bloc.

En comparaison, la Grande-Bretagne a inoculé plus de 50% de sa population avec un premier coup.

