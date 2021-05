Nouvelles de l’UE: Donald Tusk furieux alors que des fissures amères éclatent dans l’UE – colère contre la Pologne | Monde | Nouvelles

M. Tusk, qui était lui-même ancien Premier ministre polonais avant de présider le Conseil européen de 2014 à 2019, réagissait après le vote des députés sur une résolution demandant que le Parlement européen soit tenu au courant de la manière dont l’argent du fonds était dépensé. La résolution a été adoptée aujourd’hui avec 602 voix pour, 35 contre et 56 abstentions.

Ensuite, Siegfried Muresan, vice-président du groupe Parti populaire européen (PPE) du Parlement, en référence au droit et à la justice, ou Prawo i Sprawiedliwość (PiS) en polonais, a tweeté: «La SEULE délégation au Parlement européen qui a voté CONTRE le droit d’information de @Europarl_EN sur la facilité de redressement est la délégation du parti au pouvoir polonais PiS.

«Que doivent-ils cacher? Que cache le gouvernement polonais dans son plan de relance de 42,1 milliards d’euros? »

Dans un deuxième tweet, l’eurodéputé moldave, M. Muresan, a ajouté: «Permettez-moi d’être clair: c’est de l’argent du peuple de #Europe pour le peuple de la #Pologne.

«C’est de l’argent destiné à aider les personnes touchées par la pandémie # COVID19. #La transparence est nécessaire.

«Les gens ont besoin de savoir comment l’argent est dépensé. La légitimité démocratique est essentielle!

En référence au PiS, M. Tusk, qui est président du PPE, a déclaré: «Honte à vous».

JUSTE IN: Un eurodéputé fait irruption dans l’UE “ aux oeillères ” et ordonne au bloc de “ grandir ”

De même, Magda K Gadek a déclaré: «C’est évident. Ils veulent que cet argent soit dépensé comme ils le souhaitent …, pas nécessairement juste ou pour ceux qui en ont le plus besoin.

«Ils dépensent toujours de l’argent pour renforcer leur pouvoir.

«L’argent du fonds UE ne fera pas exception.»

Une autre affiche a ajouté: «Ils veulent cacher le fait qu’ils ont mis en place le plan d’utiliser l’argent de l’UE pour la mise en œuvre d’un régime autoritaire en Pologne.

«L’Europe doit agir pour aider les Polonais à se libérer de ce régime malheureux.»

L’actuel Premier ministre polonais est Mateusz Morawiecki, lui-même membre du parti Droit et justice.

Une déclaration publiée par le Parlement aujourd’hui a déclaré: «Pour assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité démocratique des plans nationaux de relance et de résilience, les députés s’attendent à recevoir de la Commission les informations de base nécessaires ainsi qu’un résumé des réformes et des investissements des plans nationaux. a reçu (18 États membres ont soumis leurs plans nationaux de relèvement et de résilience (RRP) au 18 mai).

«Ils s’attendent également à ce que ces informations soient fournies au Parlement dans un format facilement compréhensible et comparable, y compris toutes les traductions existantes des documents soumis par les États membres.»

Conformément au mécanisme de relance et de résilience (FRR), les membres de l’UE27 sont éligibles à un financement sous forme de prêts et de subventions s’ils se concentrent sur six domaines politiques d’intérêt européen: la transition verte, y compris la biodiversité, la transformation numérique, la cohésion économique et compétitivité, cohésion sociale et territoriale, réaction institutionnelle aux crises et préparation aux crises, ainsi que politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, y compris l’éducation et les compétences.

Chaque plan doit contribuer au moins 37% de son budget au climat et au moins 20% aux actions numériques.

En outre, les États membres doivent expliquer comment les plans de relèvement et de résilience (RRP) contribuent à l’égalité des sexes et à l’égalité des chances pour tous et comment les parties prenantes nationales concernées ont été impliquées dans la préparation des RRP.

Express.co.uk a contacté le parti Law and Justice pour lui offrir la possibilité de commenter.