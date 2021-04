Nouvelles de l’UE: ils savent que Frexit arrive! Un militant sauvage fait une «propagande croissante» | Monde | Nouvelles

Frexit: un expert met en garde contre la sortie de l’euro

Le Brexit s’est achevé à la fin de l’année dernière lorsque le Royaume-Uni a finalement rompu tous ses liens avec l’Union européenne, mettant fin à 47 ans d’adhésion et le libérant des règles de Bruxelles sur le marché unique et l’union douanière, auxquelles il était lié en vertu de l’accord convenu. période de transition. Le Premier ministre Boris Johnson a embrassé les libertés et la souveraineté nouvellement acquises de la Grande-Bretagne, fermant Project Fear et insistant sur le fait que le pays prospérera en dehors de l’UE. Mais le Brexit et plusieurs cas de combats internes au sein de l’UE et de ses États membres ont conduit à des appels à plus de pays, y compris la France, pour qu’ils quittent le bloc, exerçant une pression sur le président sous le feu Emmanuel Macron.

Marc Touati, président d’ACDEFI, un cabinet de conseil économique et financier indépendant au service des entreprises, des professionnels et des particuliers, a désormais affirmé qu’il pourrait y avoir des conséquences catastrophiques si l’euro venait à disparaître.

Dans un article du site économique français Capital, il écrit: «La probabilité d’une explosion dans la zone euro augmente de jour en jour.

« Et ce, non seulement en raison des multiples erreurs de politiques économiques de nos dirigeants, mais aussi en raison de l’incapacité de l’Union européenne au sens large et de la zone euro en particulier à gérer efficacement la crise sanitaire, notamment en matière de la vaccination.

«À tel point que l’Union économique et monétaire risque d’être la dernière partie du monde à sortir de la pandémie.

Nouvelles de l’UE: Emmanuel Macron fait face à des appels croissants pour que la France quitte le bloc (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE: Emmanuel Macron est un grand partisan de l’UE (Image: GETTY)

«Face à de tels échecs, il faut donc reconnaître que la zone euro elle-même est bel et bien en danger.

« Plutôt que de se réfugier dans le déni et de rejeter cette possibilité, comme le font trop de dirigeants et de citoyens européens, il serait bien plus approprié d’accepter ce cas extrême et de réfléchir aux conséquences désastreuses que cela pourrait entraîner, afin de comprendre faire pour l’éviter, c’est ce que nous proposons de faire.

M. Touati a averti que si la France quittait l’Union économique et monétaire (UEM), les taux d’intérêt monteraient en flèche, ce qui provoquerait un effondrement massif de l’investissement et de la consommation, qui serait par conséquent suivi d’une récession.

Il a déclaré: «Si la France quittait l’UEM, les taux d’intérêt auxquels elle emprunte s’envoleront également, atteignant certainement 8 à 10% pour le taux à dix ans.

Nouvelles de l’UE: Marc Touati a averti que l’effondrement de l’euro pourrait avoir des conséquences désastreuses (Image: GETTY)

Au-delà de l’aggravation du déficit et de la dette que cela engendrerait, cette tension dramatique déclencherait un effondrement de l’investissement et de la consommation, suivi d’une récession qui, à son tour, se traduirait par une nouvelle augmentation du déficit public, donc une hausse de l’intérêt les taux et le cercle pernicieux se poursuivraient.

«Pour tenter d’arrêter l’hémorragie, le gouvernement n’aurait alors d’autre choix que de rétablir les contrôles des changes et d’augmenter drastiquement les droits de douane.

«En d’autres termes, les Français ne pouvaient pas sortir leur argent de France sans l’autorisation de la Banque de France.

«La Banque de France pourrait aussi activer l’imprimerie et monétiser la dette publique. Le problème de ce scénario, qui peut paraître idyllique à certains, est que la crédibilité de la France en ressortirait particulièrement affaiblie sur la scène internationale.

Nouvelles de l’UE: Florian Philippot a averti « qu’ils savent que Frexit arrive! » (Image: @f_philippot / Twitter)

Actualités de l’UE: la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

De plus, en créant de la monnaie sans créer de richesse correspondante, l’inflation grimperait à 8%, ce qui freinerait encore le manque de pouvoir d’achat des Français et aggraverait la récession.

«Quant à la fiscalité excessive des actifs et des entreprises, elle entraînerait un nouvel effondrement de l’investissement et de la consommation, et donc une exacerbation de la récession, avec toutes les conséquences sociales dramatiques que cela entraînerait.

« Déjà » à la pointe « , les populations défavorisées deviendraient incontrôlables, ce qui finirait par provoquer des émeutes, voire une guerre civile. »

M. Touati a terminé son article en mettant en garde: «Si la sortie de la zone euro est tout à fait possible, il faut savoir qu’elle entraînerait nécessairement une récession aggravée et durable, une crise sociale sans précédent, mais aussi des guerres civiles, voire une guerre militaire. conflit.

« En bref, l’Europe et le monde entreraient dans un » trou noir « .

«L’histoire nous a montré que lorsqu’une révolution commence en France, elle peut durer longtemps et se terminer très mal.

« De toute évidence, le jeu ne vaut vraiment pas l’effort. En d’autres termes, bien que sachant que le fonctionnement de l’Europe doit être complètement changé, y compris en remplaçant le dogmatisme et la technocratie par le bon sens et le pragmatisme, la zone euro doit être sauvée. »

Mais la défense de l’euro a déclenché une réaction furieuse de la part du militant du Frexit et eurodéputé Florian Philippot, qui a tweeté: « Ils sont contraints de dire qu’il y aura une » crise sociale sans précédent, guerre civile et conflit militaire « en cas de Frexit!

«Ils ont oublié la guerre nucléaire!

« Leur propagande augmente parce qu’ils savent que Frexit arrive! »

S’adressant à Express.co.uk la semaine dernière, Charles-Henri Gallois, un autre militant de Frexit, a multiplié les appels à la France pour qu’elle quitte l’UE, faisant de Bruxelles une risée parmi de nombreux pays pour son déploiement chaotique du vaccin Covid, la catastrophe déchirant le bloc plus fort ensemble « message.

Actualité UE: Emmanuel Macron est président de la France depuis près de quatre ans (Image: EXPRESS)

Le président de Generation Generation a déclaré: « Je pense que c’est plus embarrassant pour les pro-UE. Toute la propagande » Plus forts ensemble « est en train de s’effondrer.

« Cette crise met en évidence un fait évident pour un Frexiteer comme moi: l’indépendance, l’agilité et l’ingéniosité des États-nations souverains comme le Royaume-Uni ont surpassé la bureaucratie lourde de l’UE à chaque étape. »

Le Frexiteer a conclu: «Un jour de COVID-19 nous coûte trois milliards d’euros par semaine.

«Il a été calculé que le retard de vaccination coûtera 123 milliards d’euros pour le pays de l’UE.

« Quand les Français paieront la facture, je pense que l’UE en paiera le prix et le Frexit augmentera. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.