Nouvelles de l’UE : impuissant ! bloc « secret » « condamné » alors qu’un complot visant à « punir la Grande-Bretagne » se retourne contre lui | Monde | Des nouvelles

Robert Tombs, auteur du best-seller du Sunday Times This Sovereign Isle, affirme que l’UE restera largement impuissante dans un avenir prévisible en termes géopolitiques. Il insiste sur le fait que les politiciens européens s’appuient sur la Cour de justice européenne, la Banque centrale et le Conseil européen « secret » pour construire une technocratie irresponsable, ayant renoncé à gagner le soutien populaire.

Il écrit : « Un système aussi superficiel est voué à la faiblesse… Nous avons un intérêt dans une UE stable, sûre et confiante. Ce serait un meilleur voisin, capable d’accepter le Brexit et de construire une future relation positive.

« Mais ses propres incertitudes la poussent à vouloir punir la Grande-Bretagne ‘pour encourager les autres’. Elle semble incapable d’accepter ses limites et d’essayer de fonctionner comme une union économique d’États souverains. Elle poursuit un fédéralisme illusoire sans consentement démocratique. »

Ses commentaires dans le Telegraph sont intervenus alors que l’UE était exclue des pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur l’Ukraine, qui pourraient décider de l’avenir de la sécurité de l’Europe.

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’il était trop tôt pour dire si la Russie envisageait sérieusement une voie vers la diplomatie dans des remarques venant un jour après que la Russie et les États-Unis n’aient donné aucun signe de réduire leurs divergences sur l’Ukraine et la sécurité européenne au sens large lors des pourparlers à Genève.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré : « Il est trop tôt pour dire si les Russes sont sérieux ou non sur la voie de la diplomatie, ou s’ils sont prêts à négocier sérieusement de bonne foi. [prepared to negotiate in good faith]. »

La Russie a déplacé près de 100 000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine. Il maintient qu’il ne se prépare pas à une invasion, mais veut voir l’Occident renoncer à soutenir le gouvernement ukrainien et a exigé des garanties que l’OTAN ne s’étendra pas plus à l’est.

Les efforts des fédéralistes tels qu’Emmanuel Macron pour obtenir des pouvoirs souverains pour l’UE et ses propres forces armées sont qualifiés de fantasmes par M. Tombs dans ses commentaires sur la capacité du bloc à être un acteur majeur sur la scène mondiale.

Il écrit : « La France est le seul membre du bloc avec des forces armées considérables. Une grande partie de l’UE s’est permise de devenir dépendante de la Russie pour l’énergie. Plusieurs membres plus importants sont dans une impasse politique et juridique avec Bruxelles.

« Si Vladimir Poutine envahit l’Ukraine, cela va-t-il rassembler les États de l’UE ou – comme cela semble tout aussi probable – les séparer ? D’une manière ou d’une autre, je ne peux pas voir Ursula von der Leyen lancer un appel clair pour résister à l’agresseur. C’est l’OTAN ou rien et l’affaiblissement de l’OTAN est L’objet principal de la Russie. »

La Russie doit déposer mercredi ses demandes de garanties de sécurité en Europe auprès des 30 alliés de l’OTAN au siège des alliés à Bruxelles dans le cadre d’un effort plus large visant à désamorcer les pires tensions Est-Ouest depuis la guerre froide.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, présidera les pourparlers avec les ambassadeurs de l’alliance et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Les alliés devraient exprimer leurs préoccupations concernant ce qu’ils appellent des attaques secrètes et cybernétiques ainsi que des ingérences électorales contre l’Union européenne et les États-Unis. La Russie nie tout acte répréhensible.

Cela survient après que la Russie a organisé mardi des exercices de tirs réels avec des troupes et des chars près de la frontière ukrainienne, tout en sonnant une note pessimiste sur les perspectives de nouvelles négociations avec les États-Unis.

En tant que principal membre de l’OTAN en Europe, la Grande-Bretagne a aidé l’Ukraine à renforcer ses défenses tout en maintenant une présence militaire dans les États baltes, ce qui a incité M. Tombs à demander : « Dans quel sens avons-nous perdu de l’influence en quittant l’UE ?

Le 7 janvier, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a lancé un nouvel appel à la Russie pour qu’elle mette fin à ses « activités malveillantes » envers l’Ukraine.

Mme Truss a déclaré : « Nous défendrons la démocratie en Europe de l’Est et dans le monde. Notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est indéfectible. .

« Le gouvernement russe doit désamorcer, poursuivre les voies diplomatiques et respecter ses engagements sur la transparence des activités militaires. »

Pendant ce temps, le débat sur l’UE en Grande-Bretagne « traîne en longueur », selon M. Tombs, qui reproche à Rejoiners d’avoir fleuri toutes les anecdotes pour prouver que le Brexit est un échec.

Il écrit : « À aucun moment ils ne discutent de l’orientation de l’UE et de la question de savoir si nous voudrions à nouveau faire partie d’un système défaillant et de plus en plus post-démocratique.