La Grande-Bretagne a créé l’histoire en 2016 lorsque le pays a voté avec une marge de 52 % contre 48 % pour quitter l’UE, mettant ainsi fin à 47 ans d’adhésion au bloc et se libérant des règles strictes de Bruxelles. Boris Johnson a continué d’insister sur le fait que le Brexit, la Grande-Bretagne peut prospérer en dehors de l’UE, comme en témoigne la série d’accords commerciaux de plusieurs milliards de livres qu’elle a signés avec les superpuissances mondiales depuis le début de cette année. Mais depuis le Brexit, l’UE a trébuché d’une crise à l’autre alors qu’elle se débat contre une réaction croissante contre ses politiques de la part d’un certain nombre d’États membres.

Au début de l’année, Bruxelles a subi une pression croissante sur son programme bâclé de déploiement du vaccin Covid en raison d’une querelle d’approvisionnement avec AstraZeneca, tandis que Brexit Britain a accéléré son propre déploiement.

Plus récemment, l’UE a été mêlée à une amère guerre des mots avec la Pologne et la Hongrie au sujet des violations de l’État de droit, déclenchant une réaction furieuse de la part des deux nations.

Il a été rapporté que l’UE s’apprête à demander des explications aux deux pays sur les allégations selon lesquelles ils auraient abusé des fonds du bloc – ouvrant la possibilité de leur retenir des milliards d’euros de financement.

Arlene Foster, qui a été première ministre d’Irlande du Nord et chef du DUP dans le pays, a qualifié le comportement de l’UE envers la Pologne de « très contre-productif » et de « très pauvre ».

Lorsqu’on lui a demandé si l’UE devait « calmer son ton avec les États membres » au milieu de son conflit en cours avec la Pologne, elle a répondu à Express.co.uk : « Oui absolument.

« J’ai été étonné de la réaction de l’UE envers la Pologne – c’était très contre-productif.

« De quelqu’un qui est en politique depuis très longtemps, si vous vous engagez dans cette voie, alors je ne sais pas ce qu’ils attendent des Polonais si on leur parle de cette manière. C’est très pauvre. »

Après le Brexit, un certain nombre de groupes de campagne de certains des principaux États membres de l’UE – dont la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne – ont fait pression pour que leurs propres pays quittent l’UE.

Ils deviennent profondément mécontents du degré de contrôle que l’UE exerce sur eux, en particulier en ce qui concerne les règles et politiques de grande envergure.

Mme Foster pense que l’UE sera « incroyablement inquiète » de la perspective d’un plus grand nombre d’États membres suivant le Royaume-Uni hors du bloc, et s’est demandé pourquoi Bruxelles ne pousse pas beaucoup plus le message « plus d’Europe » à l’heure actuelle.

Elle a ajouté que des millions de personnes souhaitent exprimer leur « identité nationale » et a averti qu’il s’approchait du point où il va devoir y avoir une « réinitialisation » dans l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres États membres pouvaient copier le Brexit au milieu d’une frustration croissante, le politicien chevronné a répondu: « C’est ce qui les inquiète énormément (l’UE) parce que c’est pourquoi ils ont pris la position qu’ils ont prise sur les négociations avec le Royaume-Uni.

« Par exemple, ils regardent l’Espagne où il y a eu des difficultés au basque et en Catalogne.

« Ils regardent l’Italie, la Grèce et la Pologne bien sûr.

« Ils devraient se demander pourquoi c’est le cas au lieu de pousser cette rhétorique » plus d’Europe « .

« Les gens ont des identités nationales et ils veulent exprimer ces identités nationales. »

Mme Foster a conclu: « L’UE atteint un point où il va devoir y avoir une réinitialisation.

« Il y a trop de balles en l’air en ce moment et ils doivent se demander pourquoi c’est le cas. »