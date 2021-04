Nouvelles de l’UE: Junker admet que les promesses non tenues de vaccins ont endommagé la réputation de Bruxelles | Monde | Nouvelles

L’ancien président de la Commission européenne a déclaré que Bruxelles n’avait pas tenu ses promesses et en subissait les conséquences. Le programme de vaccination européen a été assailli par une pénurie chronique de vaccins, en raison de retards dans les livraisons des fabricants. Cela a conduit à d’âpres récriminations entre Bruxelles et AstraZeneca en particulier, et des tensions croissantes avec le Royaume-Uni, où en revanche le programme de vaccination a été mis en œuvre avec une rapidité étonnante.

La Commission européenne a accusé à plusieurs reprises la société pharmaceutique anglo-suédoise de ne pas avoir respecté les termes de ses contrats avec l’UE et de donner la priorité au Royaume-Uni.

La société, à son tour, a vigoureusement nié les accusations.

Lors d’un entretien avec le journal i, on a demandé à M. Juncker si le fiasco des vaccins avait endommagé l’Union européenne.

Il a répondu: «Oui, parce que les promesses faites en début d’année, que c’était« l’heure de l’Europe »- et c’est toujours l’heure de l’Europe – et que tout le monde serait vacciné avant la date limite, eh bien, ces promesses étaient pas conservé. “

Il a ajouté: «Mais dans une situation extraordinaire comme celle-ci, il est inévitable que des erreurs soient commises.

“Même le Royaume-Uni, dans son splendide isolement, a commis des erreurs.”

Le commissaire a déclaré: «La politique britannique de prioriser les premières doses était tout à fait compréhensible, mais cela signifie qu’elle doit maintenant trouver des secondes doses, et à la hâte.

“Je ne veux inquiéter personne, nous ferons bien sûr tout notre possible pour répondre à leurs besoins, mais nous avons aussi certaines contraintes en Europe.”

Il a ajouté: “Je pense que nous pourrions avoir quelques semaines d’avance.”