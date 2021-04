Nouvelles de l’UE: la domination allemande sur l’empire de l’UE risque de se retourner contre les eurosceptiques | Politique | Nouvelles

Angela Merkel: une citoyenne allemande dénonce le “ chaos ” de la règle COVID-19

Le sociologue économique allemand et directeur émérite de l’Institut Max Planck pour l’étude des sociétés à Cologne, Wolfgang Streeck, a averti que le départ d’Angela Merkel de la politique allemande pourrait bientôt entraîner un effet domino catastrophique pour toute l’Union européenne.

Le chancelier allemand démissionnera en septembre de cette année après 16 ans de pouvoir.

La pandémie a vu le soutien de son parti chuter au cours des 13 derniers mois environ, laissant son successeur potentiel, Armin Laschet, du mal à convaincre les membres du parti de le considérer de manière convaincante comme le prochain chancelier allemand.

Dans une interview avec Noemi Lehoczki, auteur du site d’information de gauche hongrois Mérce, M. Streeck a déclaré que la géopolitique de «l’empire» de l’UE dépendra beaucoup du succès de l’Allemagne.

Interrogé sur la question de savoir si l’Allemagne post-Merkel restera un pays “stable”, il a répondu: “La question est de savoir ce que vous entendez par stabilité. La CDU restera-t-elle le plus grand parti? C’est probable.

“Souvenez-vous de ce que j’ai dit sur l’Allemagne en tant que pôle de prospérité de l’UE.

“Tant que l’euro renforce l’économie allemande, la CDU régnera, à partir de l’année prochaine très probablement avec les Verts. Si le rejet du SPD peut créer une impression de changement, les politiques seront globalement les mêmes, un peu plus de protection du climat peut-être et ainsi de suite.

“Mis à part la rhétorique, les Verts ne demanderont pas de changements dans la politique européenne et étrangère; ils soutiendront tacitement l’augmentation des dépenses militaires en l’honneur de Joe Biden; et ils insisteront pour que les réfugiés soient traités comme une affaire” européenne “, pas comme une affaire allemande, ce qui ils espèrent garder l’AfD petit.

“Des pays comme la Hongrie et la Pologne peuvent subir plus de pression qu’aujourd’hui pour leurs politiques familiales et d’immigration, mais la CDU / CSU fera de son mieux pour que cela ne sape pas l’influence allemande en Europe de l’Est ou ne pousse pas les pays d’Europe de l’Est dans les bras de Poutine. .

«Tout cela peut être différent dans une crise économique majeure, peut-être causée par le déclin américain ou le prochain virus apparaissant sur les lieux.

“Et, bien sûr, les tensions au sein de l’UE ne doivent pas être négligées.

“Salvini pourrait revenir, Macron pourrait être suivi de Le Pen, etc. À un moment donné, les paiements de compensation que l’Allemagne devra verser aux autres pays membres pourraient simplement devenir si élevés que la collecte de fonds entraînera de graves conflits internes.

«Alors tous les paris peuvent être ouverts, également parce que l’AfD peut revenir dans une version politiquement plus sophistiquée.

“L’hégémonie allemande dans l’Union européenne était et est dans une large mesure fondée sur des promesses que l’Allemagne ou l’UE, en grande partie dirigée par l’Allemagne, ne pourront pas tenir, comme par exemple une répartition européenne des migrants selon des quotas nationaux fixes. , ou des paiements de transfert permanents vers les pays méditerranéens. “

Les démocrates-chrétiens allemands (CDU) ont soutenu lundi le président du parti, Armin Laschet, pour se présenter à la chancelière lors des élections de septembre, et lui ont demandé de parler à son rival bavarois pour convenir rapidement d’un seul candidat pour leur bloc conservateur.

Laschet a déclaré qu’il contacterait son rival Markus Soeder, qui dirige le parti jumeau bavarois de la CDU, l’Union chrétienne-sociale (CSU), plus tard lundi pour trouver un candidat pour succéder “très prochainement” à la chancelière Angela Merkel.

Après des mois de spéculations, la question de la candidature a culminé dimanche lorsque Soeder, premier ministre bavarois, s’est présenté.

La pression monte pour une décision rapide sur qui devrait représenter le bloc bipartite en tant que candidat pour succéder à Merkel, qui a exclu de se présenter pour un cinquième mandat.

“Il y a un large soutien en faveur d’Armin Laschet en tant que candidat à la chancelière de la CDU et de la CSU”, a déclaré le secrétaire général de la CDU, Paul Ziemiak, lors d’une conférence de presse conjointe avec Laschet après une réunion des chefs de parti de la CDU.

En tant que partenaire le plus important de l’alliance CDU / CSU, le choix du candidat par la CDU sera probablement décisif, selon des sources de l’alliance.

Laschet, 60 ans, est un centriste largement considéré comme un candidat qui perpétuerait l’héritage de Merkel, mais il s’est affronté avec elle au sujet des restrictions relatives aux coronavirus. Premier ministre de l’État le plus peuplé d’Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie, sa gestion chaotique de la crise a miné sa popularité.

Soeder, 54 ans, est un opérateur politique astucieux qui s’est rangé du côté de Merkel pendant la pandémie de coronavirus. Aucun dirigeant de la CSU n’est devenu chancelier allemand.

En tant que jeune politicien, le temps est également de son côté, et Soeder peut choisir de se retirer et de laisser Laschet prendre le blâme si l’alliance perd aux élections.

De nombreux conservateurs sont nerveux à l’idée de se présenter aux élections fédérales du 26 septembre sans Merkel, qui les a conduits à quatre victoires. Elle n’a explicitement soutenu aucun des deux candidats mais a laissé entendre qu’elle soutiendrait le chef de la CDU.

Le bloc conservateur a glissé à environ 27% dans les sondages, en partie en raison d’une gestion de plus en plus chaotique de la pandémie. Aux élections de 2017, il a remporté près de 33%. L’alliance garde quelques points d’avance sur les écologistes Verts.