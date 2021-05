Nouvelles de l’UE: la Grèce déplore 40 ans d’adhésion – comment le bloc a aggravé la situation de la nation | Politique | Nouvelles

Michael Portillo sur les finances “ truquées ” de la Grèce lors de son entrée dans l’euro

Les principaux eurocrates ont salué les «énormes avantages» apparents qu’Athènes a reçus depuis son adhésion au bloc en 1981. Mais les experts et les initiés ont riposté, insistant sur le fait que l’adhésion au bloc à monnaie unique de l’UE a été extrêmement dommageable pour la Grèce. Yanis Varoufakis, qui a été ministre des Finances pendant la crise de la dette du pays en 2015, a déclaré que sa croissance économique au cours des 20 années précédant son adhésion à l’UE avait «surperformé la période 1981-2010».

Il a ajouté: «La dette publique monte en flèche après notre entrée dans la Communauté économique européenne et, par la suite, pensez à la tragédie de 2010-21 qui a suivi.»

En 2015, la Grèce a été contrainte de se soumettre à un programme d’austérité extrême afin d’obtenir un plan de sauvetage après que ses finances sont devenues incontrôlables.

L’UE, l’Allemagne et le Fonds monétaire international ont convenu d’injecter des fonds dans l’économie en difficulté d’Athènes tant qu’elle s’en tenait à une série d’objectifs de déficit et de dépenses.

À l’époque, Berlin envisageait même de chasser temporairement la Grèce de la zone euro afin de sauver le reste de la zone à monnaie unique de l’effondrement.

Les règles budgétaires appliquées ont créé beaucoup de malaise envers l’UE parmi les Grecs, qui ont dû endurer les coupes massives imposées à leur gouvernement.

Yanis Varoufakis déplore l’adhésion de la Grèce à l’UE à l’occasion du 40e anniversaire de son adhésion au bloc (Image: GETTY)

Yanis Varoufakis est un ancien ministre grec des Finances (Image: GETTY)

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a rendu hommage hier soir à l’adhésion de la Grèce à l’UE dans une publication sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré: «Depuis que vous, la Grèce, avez officiellement rejoint notre Europe commune, qui a toujours été la vôtre, vous avez connu les meilleures années de votre histoire.

«Ils vous ont mis en permanence sur la voie de la paix et de la prospérité.»

M. Michel a été qualifié d’ignorant par M. Varoufakis, qui a répondu: «Votre ignorance de notre histoire est pardonnée.

«Pourquoi devriez-vous savoir, par exemple, que notre taux de croissance était beaucoup plus élevé et que notre démocratisation était plus profonde, avant de rejoindre la CEE?

Président du Conseil européen Charles Michel (Image: GETTY)

«C’est l’esclavage de notre Premier ministre, en vous regardant parler, qui restera à jamais impardonnable.»

S’exprimant lors d’un événement pour célébrer le 40e anniversaire de l’adhésion de la Grèce à l’UE, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que la décision de rejoindre le bloc avait enrichi les deux parties.

Il a affirmé que l’adhésion du pays à l’UE était un aspect non négociable de son identité.

Dans un message vidéo, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: “L’Union tire un énorme avantage en ayant la Grèce dans son noyau.”

Elle a déclaré que le programme de vaccination d’Athen était «un objet d’envie pour de nombreux autres pays».

DOIT LIRE: Andrew Neil résume l’interview de Dominic Cummings

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (Image: GETTY)

Le patron de Bruxelles a également tenté de souligner les nombreux avantages apparents de l’adhésion à l’UE dont bénéficient les Grecs, notamment la libre circulation, les investissements à grande échelle et la qualité de vie qui en découle.

Pieter Cleppe, rédacteur en chef du site Internet du rapport de Bruxelles, a déclaré que la décision de la Grèce d’adhérer à l’UE avait été une «bonne idée» mais que son appartenance à la zone euro était une «idée terrible».

Il a déclaré à Express.co.uk: «Pour la Grèce, c’était une bonne idée de rejoindre l’Union européenne, mais c’était une idée terrible de rejoindre la zone euro.

«L’UE ne lui a pas seulement offert un foyer stable dans une famille de démocraties occidentales, la facilitation du commerce de l’UE et la réduction des barrières commerciales ont également offert de bonnes opportunités économiques.

«Un inconvénient cependant était le transfert de fonds européens massifs qui encouragent le copinage en Grèce depuis des décennies maintenant. De meilleures autoroutes sont une bonne chose, mais pas si elles se font au détriment de la corruption qui freine le développement économique. »

UE: Varoufakis discute du capitalisme et de la démocratie en 2016

Les citoyens grecs, cependant, ont massivement souffert de la décision d’Athènes de rejoindre le bloc à monnaie unique de l’UE, a ajouté M. Cleppe.

Il a déclaré que cette décision signifiait que les Grecs étaient aux prises avec des dettes massives à la suite de cette décision.

«L’adhésion de la Grèce à la zone euro, qui est une grave erreur, devrait être considérée comme un autre grand transfert de l’Europe du Nord vers la Grèce», a-t-il déclaré.

«L’euro a permis au gouvernement grec de sonder les citoyens grecs avec plus de dettes qu’il n’aurait été possible avec une monnaie nationale – en raison du fait que les banques grecques ont pu recevoir des liquidités de la Banque centrale européenne et que la dépréciation de la monnaie au niveau de la zone euro peut aller beaucoup plus loin qu’au niveau national.

«De cette manière, les épargnants de la zone euro – dont la plupart résident dans des États membres plus riches de la zone euro – ont été expropriés pour financer les dépenses publiques des gouvernements de la zone euro.

«Lorsque les choses ont mal tourné et que l’État grec n’a plus été en mesure de refinancer sa dette, les contribuables et une fois de plus les épargnants ont été invités à renflouer la Grèce avec des plans de sauvetage de plusieurs milliards d’euros, à la fois ouvertement, via des fonds de sauvetage d’urgence approuvés démocratiquement et secrètement les actions de la Banque centrale européenne. »