Nouvelles de l’UE: L’acolyte de Macron, Beaune, attaqué à propos du dernier plan de carte de santé – “ Énorme mensonge! ” | Monde | Nouvelles

Le ministre français des Affaires européennes a déclaré mercredi à France 2 TV que le pass santé permettra une “harmonisation” dans l’ensemble de l’Union européenne. La proposition a été initialement rejetée à l’Assemblée nationale mardi, avant d’être adoptée du jour au lendemain.

Les membres de l’opposition ont appelé à plus de dialogue.

M. Beaune a déclaré: “Il n’est pas rare d’avoir des débats sur un sujet aussi sensible et important”.

«Qu’est-ce que le passe de santé va changer?

“Cela permettra l’harmonisation. L’été dernier, il n’y avait que de la cacophonie en Europe.

“Et à juste titre, il n’y avait pas de coordination européenne. Nous essayons maintenant d’anticiper et d’avoir les mêmes outils partout.

“Par exemple, les compagnies aériennes pourront vérifier votre code QR sur papier ou sur votre téléphone, en France, en Allemagne, en Espagne…

“Ce sera le même système reconnu par tout le monde.”

Mais cette affirmation a été rapidement critiquée par le leader de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, qui a accusé le ministre français d’être un “menteur”.

Il a déclaré: «Nouveau mensonge énorme de Clément Beaune.

“Le passeport sanitaire externe à la frontière est une chose. Le passeport sanitaire interne voté par les députés godillots de la LREM en est une autre.”

Le laissez-passer santé, qui entrera en vigueur le 9 juin, fournira la preuve qu’une personne a été vaccinée contre le coronavirus, détient un test PCR négatif récent ou se remet du COVID-19 et possède donc des anticorps naturels.

Le laissez-passer santé a été approuvé lors d’un deuxième vote dans les premières heures de mercredi après que le gouvernement ait raccourci la période de transition au cours de laquelle il sera en mesure de réimposer des restrictions telles qu’un couvre-feu sans l’autorisation du Parlement une fois l’état d’urgence en France levé. 2 juin.

La France a commencé à dénouer lentement un troisième verrouillage national malgré l’enregistrement de près de 20 000 nouveaux cas chaque jour et les services de soins intensifs toujours saturés.

Le 19 mai, les restaurants, cafés et bars seront autorisés à rouvrir pour le service extérieur et les magasins, musées et cinémas rouvriront. Trois semaines plus tard, les lieux de culte et les stades sportifs pourront accueillir jusqu’à 5 000 personnes et les touristes étrangers pourront visiter le pays.

Le président Emmanuel Macron a déclaré que le laissez-passer santé, qui peut être numérique ou papier, limiterait la propagation du virus lors d’événements rassemblant plus de 1000 personnes.

Il ne sera pas utilisé pour les lieux de tous les jours tels que les restaurants et les cinémas ou pour l’accès aux transports en commun.

La législation, qui va maintenant être approuvée par le Sénat, diffère des propositions faites à Bruxelles sur le certificat vert commun de l’UE, ou le passeport vaccinal, comme certains l’ont également appelé.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le dirigeant grec Kyriakos Mitsotakis ont tous deux fait pression pour que les certificats soient lancés d’ici le 21 juin, les économies de leur pays étant fortement tributaires du tourisme.

La présidence portugaise du Conseil est “très optimiste” qu’un accord sur les certificats pourrait être conclu “dès que possible”.

Ils ont dit: «Idéalement, nous voulons trouver un accord d’ici la mi-mai».

Outre les vaccinations, le certificat comprendra des informations sur les résultats des tests Covid les plus récents d’un individu et la présence d’anticorps.

Pour éviter les retards, l’UE ouvrira également le programme aux voyageurs de pays tiers tandis que les eurocrates s’entretiendront avec des gouvernements étrangers pour ouvrir à l’avenir d’éventuelles routes de voyage sûres.

Les fonctionnaires de la Commission européenne disent qu’ils travaillent actuellement sur des plans pour reconnaître des programmes similaires élaborés par le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’un d’eux a déclaré: «Pour les pays tiers, techniquement, c’est très simple.

«S’il y a un accord avec un pays tiers, alors les clés publiques des pays tiers peuvent être chargées dans le système puis données aux vérificateurs.»

Les essais de candidature à l’UE commenceront dans les semaines à venir avec un engagement pour que le programme soit opérationnel d’ici la fin du mois de juin.

Le système vise initialement à rouvrir la libre circulation en Europe et ne garantira donc pas automatiquement l’accès aux plages continentales.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega