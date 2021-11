Nouvelles de l’UE: l’Allemagne et la France ont lancé un ultimatum Nexit alors que les tensions bouillonnent à travers le bloc | Monde | Nouvelles

L’euroscepticisme aux Pays-Bas s’est accru depuis le Brexit et le départ de la voix de la raison du Royaume-Uni de la table de l’UE. Les militants de Nexit appellent Bruxelles à renégocier la position de la Hollande dans le bloc pour ressembler à l’accord du Danemark, menaçant la France et l’Allemagne de partir à moins que leurs demandes ne soient satisfaites.

Écrivant sur le site Web néerlandais OpinieZ, l’écrivain Jan Gajentaan a lancé une attaque cinglante contre l’UE en déplorant que les Pays-Bas aient été contraints au fil des ans de renoncer de plus en plus à leur souveraineté en faveur de nouvelles règles européennes.

Plaidant en faveur d’une « troisième voie » à négocier entre le gouvernement néerlandais et Bruxelles, il a écrit : « Nous avons maintenant trente ans depuis le traité de Maastricht et nous avons traversé une crise européenne prolongée.

« L’immigration est depuis longtemps incontrôlable.

« Il est juste de dire que c’était déjà le cas dans les années 1970 et 1980, mais c’est ensuite notre propre stupidité qui a rendu une politique d’immigration sensée hors de question.

« Maintenant, en effet, nous n’avons plus de frontières nationales et nous ouvrons docilement la porte lorsque Bruxelles commande. Car les différents traités conclus après celui de Maastricht (Amsterdam, Nice, Lisbonne) ont déplacé la responsabilité de la politique d’asile et de l’immigration vers le pilier communautaire de l’UE.

« Mais est-ce nécessaire ? Les Danois ont déjà négocié une exception à l’époque, ils ne sont pas dans la zone euro et déterminent en grande partie leur propre politique d’immigration.

« Les pays d’Europe de l’Est prêtent également peu d’attention aux ukases d’asile en provenance de Bruxelles.

« Pourquoi les Pays-Bas sont-ils toujours le meilleur garçon de la classe, le premier à ouvrir les centres d’asile et à tirer le chéquier ? »

Les succès commerciaux de la Grande-Bretagne depuis qu’elle a quitté l’Union européenne ont déclenché de furieux appels Nexit aux Pays-Bas avec des eurosceptiques fustigeant l’UE pour son incapacité à conclure des accords internationaux.

Les militants de Nexit Denktank ont ​​déclaré : « Les europhiles n’arrêtent pas de dire qu’avec l’UE, nous sommes plus forts et dans une meilleure position.

« La vérité est que l’UE n’a pas encore d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Le Royaume-Uni seul le fait. En raison des règles de l’UE, nous ne sommes pas autorisés à conclure nous-mêmes des accords commerciaux.

« Ce dont les Pays-Bas ont besoin, ce sont de bons accords commerciaux, pas une UE non élue qui nous fait la leçon.

« Nous sommes le quatrième exportateur mondial.

« Des pays du monde entier veulent signer des accords de libre-échange avec nous.

« Les Britanniques prouvent que nous n’avons pas besoin de l’UE. »

Le Royaume-Uni a conclu un accord de principe sur un accord de libre-échange post-Brexit avec la Nouvelle-Zélande le mois dernier.