Nouvelles de l’UE: l’Allemagne se retourne contre Von der Leyen alors que la patience s’épuise pour le chef de l’UE | Politique | Nouvelles

Le succès du vaccin britannique « sous la peau » de von der Leyen dit un expert

L’étude a révélé que 26% des personnes en allemand ont déclaré que le président de la Commission européenne était la raison pour laquelle il n’y avait pas assez de coups disponibles dans tout le bloc. Le rachat conjoint de Bruxelles des vaccinations Covid a laissé les États membres de l’UE loin derrière la campagne de vaccination de la Grande-Bretagne. Plus de 30 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur premier vaccin Covid-19 – plus de la moitié de la population adulte.

En comparaison, l’Allemagne n’a qu’une première dose à seulement 12 pour cent de sa population – administrant 12 millions de piqûres au total.

Mais le sondage d’opinion, réalisé pour le journal Welt Am Sonntag, a révélé que 29% des Allemands étaient blâmés aux pieds du ministre de la Santé Jens Spahn pour la lenteur du déploiement.

Et 14% ont déclaré que c’était la faute de la chancelière Angela Merkel si l’Allemagne était à la traîne.

Au cours de la semaine dernière, les sondeurs Infratest Dimap ont parlé à 1298 personnes pour déterminer qui était à blâmer pour la réponse ratée à la pandémie du pays.

Seulement 15 pour cent ont répondu «aucun des trois» et 16 pour cent n’avaient aucune opinion, selon l’enquête.

Un quart des Allemands blâment Ursula von der Leyen pour le gâchis vaccinal de l’UE, selon un nouveau sondage (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission européenne (Image: EbS)

Les infections se propageant comme une traînée de poudre à travers l’Allemagne, les participants ont appelé Mme Merkel et M. Spahn à démissionner en raison de la misère.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que le ministre de la Santé devrait démissionner et 49% ont déclaré que la chancelière devrait quitter ses fonctions plus tôt – elle devrait démissionner après les élections nationales de septembre.

La France est également très en retard par rapport au déploiement des vaccins britanniques, suscitant des menaces de blocus par le président Emmanuel Macron.

Seulement 11,7% des adultes français – 6,1 millions – ont reçu un ou plusieurs jabs Covid, contre 57% des adultes britanniques qui ont reçu leur premier coup.

M. Macron a affirmé que la France rattraperait notre campagne de vaccination «dans quelques semaines».

Près de la moitié des Allemands souhaitent que la chancelière Angela Merkel quitte prématurément le fiasco des vaccins (Image: BUNDESTAG)

Il a déclaré: « Dans quelques semaines, nous aurons complètement rattrapé les Britanniques, qui seront de plus en plus dépendants de nous pour vacciner leur population. »

Le président français a semblé faire référence aux doses d’AstraZeneca fabriquées en Europe dont Bruxelles a menacé de bloquer les exportations étrangères.

Les eurocrates arrêteront d’envoyer des jabs produits par le géant pharmaceutique anglo-suédois à l’étranger vers des pays avec de meilleurs taux de vaccination que l’UE, car ils pensent que l’entreprise ne remplit pas son contrat avec le bloc.

Vendredi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a suggéré que la Grande-Bretagne serait bientôt à court de fournitures pour livrer des secondes doses, car nous avons donné la priorité au déploiement des premières doses au plus grand nombre de personnes possible.

Le ministre a suggéré que la Grande-Bretagne tenterait de faire chanter Bruxelles pour qu’elle aide à surmonter toute pénurie d’approvisionnement.

Vaccinations Covid en direct (Image: EXPRESS)

Le meilleur eurocrate Thierry Breton a frappé AstraZeneca pour n’avoir livré que 30% de la quantité promise de coups aux États membres.

«Tant qu’AstraZeneca n’aura pas rempli ses obligations, tout ce qu’elle produit à l’intérieur de l’UE sera donné aux Européens.

«S’il y a un surplus, il ira ailleurs.»

Lorsqu’on lui a demandé si le Brexit avait été le catalyseur du succès des vaccins britanniques, le commissaire européen au marché intérieur a répondu: «Je peux comprendre pourquoi les gens utilisent cette période incroyablement difficile pour justifier leurs propres choix, comme le Brexit.

«Les Britanniques dépendent de l’Union européenne pour leur stratégie de vaccination.

«Les Britanniques sont incapables de lancer seuls leur campagne de vaccination.

Oliver Dowden insiste sur le fait que le Royaume-Uni aura accès à une deuxième dose de vaccin

«Maintenant, nous voyons que le problème pour les Britanniques est la deuxième dose.»

Mais ce week-end, le secrétaire à la Culture a réprimandé les affirmations de Bruxelles selon lesquelles la Grande-Bretagne n’atteindrait pas son objectif de fournir des secondes doses aux personnes dans les 12 semaines suivant leur première.

Il a dit: «Nous avons planifié cela tout au long.

«C’est l’une des considérations les plus importantes lors du déploiement du vaccin.

«Vous aurez vu les hauts et les bas – nous avançions il y a quelques semaines, il y a eu un peu de ralentissement maintenant.

«Mais cela ne mine pas notre confiance que nous serons en mesure de répondre aux besoins de ce groupe crucial, les plus de 50 ans, d’ici la mi-avril, puis pour le reste de la population adulte d’ici la fin du mois de juillet.»