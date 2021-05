Nouvelles de l’UE: l’armée de l’UE fustigée alors que Bruxelles tente d’attirer les États-Unis, la Norvège et le Canada | Politique | Nouvelles

L’UE a annoncé jeudi qu’elle admettrait pour la première fois des partenaires extérieurs tels que les États-Unis, le Canada et la Norvège dans l’un de ses projets de coopération militaire. Avant la première réunion en personne avec ses homologues de l’UE depuis plus d’un an à Bruxelles, la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a déclaré: “Ce sera un bond en avant en termes de coopération concrète.”

Le projet de l’UE sur la mobilité militaire est conçu pour faciliter le mouvement des troupes à travers l’Europe, ce que l’OTAN juge crucial en cas de conflit avec la Russie.

Cela survient alors que certains au sein du bloc ont exigé une coopération militaire plus étroite, ou armée de l’UE, au sein du bloc et une union de la défense.

Alors que l’OTAN a été le fer de lance des efforts visant à réduire les réglementations contradictoires dans 27 pays de l’UE pour les transferts de troupes américaines, l’UE dispose d’un budget pour soutenir la reconstruction de ponts trop faibles pour les chars et a plus de pouvoir sur l’évolution des règles à l’échelle du bloc.

Mme Kramp-Karrenbauer a ajouté: “Parler de mobilité militaire, s’assurer que les troupes peuvent être déplacées à travers les frontières à l’intérieur de l’Europe est une question très importante non seulement pour l’Union européenne mais aussi pour l’OTAN.”

Cette décision signifie que la Norvège, le Canada et les États-Unis, membres de l’OTAN, deviennent également les premiers pays étrangers à collaborer au pacte de coopération structurée permanente (CSP) de l’UE, qui vise à approfondir les liens de défense.

Le pacte a été conclu par les dirigeants de l’UE en décembre 2017 après l’annexion de la Crimée par la Russie à l’Ukraine en 2014.

Le bloc a depuis affecté 1,7 milliard d’euros de son budget commun jusqu’en 2028 pour améliorer la soi-disant mobilité militaire à l’appui de l’OTAN. L’alliance de l’OTAN compte 30 alliés, dont beaucoup sont également membres de l’UE.

La mobilité militaire vise à améliorer l’échange d’informations entre les pays de l’UE et à réduire les formalités administratives aux frontières, notamment en harmonisant les règles douanières pour permettre des déploiements rapides et un transport plus facile du matériel militaire.

Le projet, dirigé par les Pays-Bas, vise à réduire les temps d’attente bureaucratiques pour les mouvements transfrontaliers de troupes.

Le ministre néerlandais de la Défense a déclaré: “L’admission de ces trois partenaires clés de l’UE et des alliés de l’OTAN au projet de l’UE est d’une grande importance pour le lien transatlantique et contribuera à renforcer la coopération UE-OTAN dans ce domaine.”

Tous les pays de l’UE, à l’exception du Danemark et de Malte, ont signé l’accord établissant une coopération structurée permanente à laquelle le Royaume-Uni n’a pas adhéré.

Cinquante projets ont été approuvés dans les domaines de la formation, des opérations terrestres, des opérations maritimes, des opérations aériennes, de la cyberdéfense et des systèmes de commandement, du soutien et de l’espace.

La France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne sont les pays les plus impliqués.

Ces quatre nations soutiennent avec 10 autres pays la création d’une force d’intervention rapide de 5 000 hommes.

La proposition a été discutée pour la première fois jeudi par les ministres de la Défense et avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

La soi-disant armée de l’UE n’existe pas pour le moment, avec des pouvoirs militaires organisés individuellement par les 27 États membres de l’UE.

En mars, l’UE a approuvé un projet de défense de 5 milliards d’euros qui ouvrira la porte au bloc pour fournir une aide militaire aux pays du monde entier, provoquant une dispute au Parlement européen.

Le plan, appelé Facilité européenne pour la paix (FPE), «aidera mieux les pays partenaires» en soutenant leurs opérations de maintien de la paix et en les aidant à «accroître la capacité de leurs forces armées à assurer la paix et la sécurité sur leur territoire national», l’UE a revendiqué.

Le bloc prévoit d’utiliser cet argent pour financer ses missions et opérations dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l’UE, ainsi que des infrastructures et des équipements militaires pour les pays partenaires.