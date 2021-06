Nouvelles de l’UE : L’Autriche complote dans le dos de Bruxelles pour construire une nouvelle alliance rebelle | Monde | Nouvelles

in

L’Autriche cherche à constituer une équipe de pays rebelles de l’UE qui empêcherait un assouplissement des règles budgétaires du bloc lorsqu’elles seront réexaminées plus tard cette année et en 2022, appelant à se concentrer davantage sur la réduction de la dette publique.

Dans une lettre aux homologues de l’UE, le ministre autrichien des Finances, Gernot Bluemel, a déclaré que les règles avaient été essentielles pour réduire les ratios dette/PIB dans l’ensemble du bloc après la crise de la dette souveraine.

L’Autriche fait partie d’un groupe de pays de l’UE souvent considérés comme frugaux, avec la Suède, le Danemark et la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne, les pays baltes, la Slovaquie et la République tchèque.

M. Bluemel a écrit dans la lettre : « Une leçon clé après la crise financière a été la nécessité de réduire les ratios d’endettement élevés et d’accroître la viabilité budgétaire afin de se préparer à des événements futurs imprévus.

“La Commission proposera une révision du cadre de gouvernance économique dans les prochains mois.”

Il a ajouté que quelques idées de réformes du pacte de stabilité et de croissance de l’UE ont été présentées lors d’une réunion ministérielle le mois dernier.

Il a poursuivi : « Je suis quelque peu préoccupé par certaines contributions remettant en cause un cadre fondé sur des règles ou diluant la valeur de la durabilité.

“Notre objectif commun doit être une réduction des ratios dette/PIB à moyen et long terme.”

Certains hauts responsables de l’UE ont déclaré que les règles, qui ont déjà été révisées à trois reprises et sont devenues très complexes au fil des ans, devraient être simplifiées et axées sur des critères que les ministres des Finances peuvent contrôler directement, comme les dépenses publiques et la dette.

Mais M. Bluemel a mis en garde contre ce point de vue.

Il a écrit : « Même si l’environnement de financement actuel est sans aucun doute favorable et que le différentiel taux d’intérêt-croissance était négatif au cours des dernières années avant la crise, rien ne garantit que ce sera toujours le cas.

“Nous avons tous été témoins des coûts économiques, sociaux et politiques des fluctuations du sentiment du marché, lorsque les politiques et les développements n’étaient plus considérés comme durables.”

Le gouvernement autrichien a été en conflit avec Bruxelles sur un certain nombre de questions cette année.

Le mois dernier, le pays a refusé la proposition de l’UE d’introduire une politique commune de salaire minimum.

Le ministre autrichien du Travail, Martin Kocher, a déclaré que l’UE manquait de compétence dans le domaine de la politique du travail et que son gouvernement ne pouvait donc pas accepter de renoncer à ses pouvoirs souverains pour décider d’une telle question.

En mars, l’Autriche était à l’avant-garde d’un groupe de dirigeants européens fustigeant les efforts de la Commission dans l’achat de vaccins.

Le chancelier Kurz a même menacé d’opposer son veto à une commande de 100 000 vaccins par la Commission à moins qu’Ursula von der Leyen ne cède à sa demande de changer la façon dont les vaccins sont alloués aux États membres.