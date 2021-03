Nouvelles de l’UE: Le Bloc a averti les Pays-Bas de «se tourner» pour un «saut énorme» comme le Royaume-Uni et de quitter le bloc | Monde | Nouvelles

Brexit: L’UE de Geert Wilders n’était pas incitée à faire de bonnes affaires ‘

Bruxelles est actuellement mêlée à une amère querelle interne sur sa gestion bâclée de la pandémie de coronavirus. Les États membres ont du mal à se faire vacciner et, dans certains cas, des pays tels que la République tchèque et la Hongrie ont supplié d’autres pays de se faire vacciner. L’UE a choisi de déployer le vaccin en tant que bloc uni, mais les difficultés d’approvisionnement et la lenteur à donner le feu vert à certains vaccins ont entraîné de profondes divisions à Bruxelles.