Nouvelles de l’UE : le bloc est sur le point de s’étendre alors que la voie d’adhésion de la Macédoine du Nord est sécurisée | Monde | Des nouvelles

Les députés bulgares ont voté lundi Kiril Petkov, un entrepreneur formé à Harvard, comme Premier ministre et ont approuvé la composition de son gouvernement de large coalition, mettant fin à des mois d’impasse politique dans l’État membre le plus pauvre de l’Union européenne.

M. Petkov, 41 ans, dont la nouvelle faction centriste We Continue The Change (PP) a remporté les troisièmes élections nationales en Bulgarie cette année en novembre, a obtenu une nette majorité de 134 voix sur les 240 membres du parlement pour prendre les rênes du pays des Balkans.

Il dirigera une coalition au pouvoir sans précédent avec les socialistes de gauche, le parti anti-establishment ITN et la Bulgarie démocratique de centre-droit, unis sous la devise « tolérance zéro à la corruption », pour un mandat de quatre ans.

Appelant tous les législateurs à soutenir les changements juridiques nécessaires pour réformer le système judiciaire, il a déclaré à la chambre : « J’insisterai pour que la corruption du plus bas au plus haut niveau soit exposée.

Le nouveau gouvernement prend le relais après huit mois d’impasse politique et deux administrations intérimaires après que la colère contre la corruption de haut niveau ait mis fin au règne de dix ans de l’ancien Premier ministre de centre-droit Boyko Borissov.

Le nouveau dirigeant a également clairement indiqué qu’il faciliterait les ambitions européennes de la Macédoine du Nord, dans un énorme coup de pouce à l’élargissement du bloc.

S’adressant au Financial Times, il a déclaré : « Nous proposerons un nouveau processus [on North Macedonia], très rapide, avec un délai limité, à peine six mois. »

M. Petkov naviguera dans une alliance quadripartite des ennemis politiques de Borissov avec le vœu de nettoyer la vie publique, d’accélérer la croissance à plus de cinq pour cent par an et de rattraper plus rapidement ses pairs occidentaux plus riches.

Son cabinet devra diriger la Bulgarie à travers des défis allant des coûts énergétiques élevés et des faibles taux de vaccination Covid à la préparation de l’économie à l’entrée dans la zone euro en 2024.

Il a déclaré aux journalistes : « Ma première tâche sera de maîtriser les coûts d’électricité pour les consommateurs et d’augmenter le niveau de vaccination au moins jusqu’au niveau moyen dans l’UE. »

Jusqu’à présent, les ménages ont été protégés d’une flambée des prix mondiaux de l’énergie en raison des prix réglementés. Les prix devraient augmenter à partir du 1er janvier.

Les six pays des Balkans que sont la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie et la Macédoine du Nord ont une « perspective » européenne formelle – un code de l’UE pour une éventuelle adhésion au plus grand bloc commercial du monde, bien que le processus soit en grande partie au point mort.

Pour les pays du Partenariat oriental, l’UE offre de l’argent, une assistance technique et un large accès au marché, après avoir conclu des accords de libre-échange avec Tbilissi, Chisnau et Kiev, en échange de l’adoption des normes démocratiques, administratives et économiques de l’UE.

Malgré l’absence de promesses de l’UE, le Premier ministre ukrainien Denys Shmygal a déclaré à . à Bruxelles la semaine dernière que même les étapes vers l’intégration inquiétaient Moscou, citant une campagne russe pour briser l’élan ukrainien vers l’adhésion au bloc.

Moscou rejette les accusations.

La situation actuelle dans les Balkans a également été discutée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Musée de Liverpool ce week-end, le Royaume-Uni cherchant à jouer un rôle dans l’instauration de la stabilité.

Le ministère des Affaires étrangères a évoqué le rôle précédent de la Grande-Bretagne dans l’organisation du sommet des Balkans occidentaux en 2018.

Lors de la réunion il y a trois ans, les dirigeants des six pays ont pris des engagements dans une série de déclarations conjointes sur la coopération régionale et les relations de bon voisinage, les crimes de guerre et les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.