Nouvelles de l’UE : le Bloc s’apprête à offrir de l’argent au Pakistan pour tenter de mettre un terme à la crise des migrants | Politique | Nouvelles

Josep Borrell, le plus haut diplomate étranger du bloc, a déclaré qu’il apporterait son soutien aux pays de la région pour faire face aux « retombées négatives » que l’on peut attendre d’un nombre croissant de réfugiés. Les plans ont été discutés lors d’une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE convoquée pour discuter de la situation en Afghanistan. Un nombre croissant de gouvernements européens craignent que la prise de contrôle afghane par les talibans ne déclenche une répétition de la crise des migrants de 2015.

Au cours de cette période, l’UE a été secouée par près d’un million de personnes arrivant de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan déchirés par la guerre via la Méditerranée.

En 2016, Bruxelles a accepté de verser des milliards de livres à la Turquie dans l’espoir de contrôler les passages illégaux des migrants dans le bloc.

Ils ont conclu un accord de cinq ans en vertu duquel Ankara a reçu 6 milliards d’euros pour arrêter le flux de migrants vers la Grèce.

L’argent était destiné à aider à couvrir les coûts d’hébergement de quelque 72 000 migrants qui avaient voyagé illégalement de Turquie vers l’UE, ainsi qu’à renforcer la répression contre les passeurs.

Des tactiques similaires pourraient être utilisées à nouveau dans l’espoir d’empêcher les demandeurs d’asile potentiels de se rendre en Europe.

Le Pakistan, qui a une longue frontière terrestre avec l’Afghanistan, pourrait être l’un des pays ciblés par l’UE pour un nouveau programme visant à freiner les flux de migrants.

Une proposition aux vues similaires a été lancée par l’Autriche hier avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Vienne est devenue une ligne dure anti-immigration sous la direction du chancelier Sebastian Kurz.

Son gouvernement a proposé de créer des « centres d’expulsion » dans les pays voisins de l’Afghanistan afin de continuer à renvoyer les migrants illégaux dans la région.

Le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer et le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg ont déclaré : « Si les expulsions ne sont plus possibles en raison des restrictions qui nous sont imposées par la Convention européenne des droits de l’homme, des alternatives doivent être envisagées.

« Des centres de déportation dans la région autour de l’Afghanistan seraient une possibilité. Cela nécessite la force et le soutien de la Commission européenne. Je le proposerai au conseil des ministres de l’intérieur.

L’UE s’attend à ce que des millions d’Afghans puissent fuir leur patrie après sa capture par les talibans.

Athènes est de plus en plus nerveuse que l’effondrement de la société en Afghanistan puisse conduire à une répétition.

Le ministre grec des Migrations a ajouté : « La solution doit être commune, et ce doit être une solution européenne. »

S’exprimant à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères, M. Borrell a déclaré : « Et les principales conclusions de cette réunion ont été que le premier objectif, la priorité, est d’assurer l’évacuation dans les meilleures conditions de sécurité des ressortissants européens encore présents dans le pays. , et aussi des citoyens afghans qui ont travaillé avec nous pendant plus de 20 ans, s’ils veulent quitter le pays.

Il a également lancé des plans pour continuer à envoyer de l’aide humanitaire en Afghanistan, mais seulement si les droits de l’homme sont respectés.

Le chef des affaires étrangères de l’UE a insisté sur le fait que le bloc doit entamer des pourparlers avec les talibans après avoir gagné la guerre.