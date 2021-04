Nouvelles de l’UE: Le chef de l’UE en liesse se moque de la Grande-Bretagne dans l’intimidation du coronavirus | Politique | Nouvelles

En tant que commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton supervise l’approvisionnement du bloc pour les différents types de vaccins. Et il a distingué le Royaume-Uni lors d’une apparition sur France Info ce matin, insistant sur le fait que la Grande-Bretagne «dépend pratiquement entièrement» de l’Union européenne pour ses vaccins COVID-19.

L’UE et la Grande-Bretagne sont engagées dans une guerre des mots sur la livraison et le déploiement de vaccins COVID, Bruxelles menaçant d’imposer des restrictions – voire une interdiction pure et simple – sur les exportations de jabs AstraZeneca.

Lors d’une réprimande publique le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à l’entreprise: «Vous remplissez votre contrat avec l’Europe avant de commencer à livrer dans d’autres pays.»

Et l’interview de M. Breton a montré clairement que la dispute n’était pas encore entièrement résolue.

Il a déclaré: «AstraZeneca a donné toutes les doses au Royaume-Uni et seulement 25% de ce qu’il était censé nous livrer en Europe.

«Nous étudions actuellement la raison. Nous avons quelques hypothèses. Dans les contrats, il n’y avait rien à leur donner la priorité.

«Si une entreprise signe des contrats avec deux entreprises, il ne devrait pas y avoir de priorités. AstraZeneca doit expliquer ce qui s’est passé.

JUST IN: Merkel a honte – La Russie se moquera des demandes “ dénuées de sens ” de l’Allemagne

Le bloc a eu du mal à déployer ses vaccins et reste loin derrière le Royaume-Uni, où 55,08 doses pour 100 personnes ont été administrées, près de trois fois plus que le taux du bloc de 19,09.

Cependant, dans une déclaration publiée hier via sa page LinkedIn, M. Breton a déclaré: «Nous devrions être fiers de la capacité industrielle de l’Europe: elle a non seulement livré plus de 100 millions de doses aux États membres de l’UE à ce jour, mais a également fourni des vaccins aux États-Unis. reste du monde.

«La capacité augmente rapidement: je m’attends à ce que l’Union européenne atteigne une capacité de production annuelle de plus de trois milliards de doses d’ici la fin de cette année.»

Il a ajouté: «La production de vaccins en Europe a plus que doublé chaque mois.

«Dans le cadre des accords d’achat anticipé (APA) pour se procurer au nom des États membres: 5 millions de doses ont été livrées en décembre, 14 millions en janvier, 28 millions en février, près de 60 millions en mars et nous en attendons plus de 100 millions par mois pour le prochain trimestre.

«Cette montée en puissance de la production montre que l’Europe est sur la bonne voie sur le plan industriel.

«Le nationalisme vaccinal n’a aucun sens. Aucun pays n’est autosuffisant. Il faut plus de 300 ingrédients pour produire un vaccin et les fournitures proviennent du monde entier.

«Dans la phase de montée en puissance massive de la production que nous traversons, la chaîne d’approvisionnement doit suivre, car toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la capacité de production.»

M. Breton a déclaré qu’il «ouvrait un dialogue» avec les États-Unis «pour éviter toute interruption des lignes de production, notamment pour les filtres ou les sacs jetables dans lesquels la substance vaccinale est fabriquée».

Dans une remarque qui faisait écho à ses commentaires à France Info, il a ajouté: «Il en va bien sûr de même pour le Royaume-Uni.

«Les deux tiers des 30 millions de doses administrées aux citoyens britanniques ont été produits en Europe.

«Le Royaume-Uni dépend de l’Europe pour la deuxième dose.»