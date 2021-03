La Cour constitutionnelle allemande a déclaré vendredi que le président ne pouvait pas approuver la législation ratifiant le Fonds de relance de l’Union européenne tant qu’il examinait un appel d’urgence contre le plan d’investissement financé par la dette.

La nouvelle a été célébrée par M. Gallois qui a énuméré dans un tweet tous les inconvénients des propositions de relance de l’UE pour la France.

Il a écrit: «Tout ce qui peut bloquer ce plan de relance de l’UE Drapeau de l’Union européenne, qui est un désastre pour la France Drapeau de la France, est une excellente nouvelle!

«La France doit payer 80 milliards pour en recevoir 40.

« Pas la libre utilisation des fonds.

« Des réformes telles que les retraites ou le chômage seront imposées. »

La déclaration de la plus haute cour d’Allemagne, après que les deux chambres du parlement allemand ont ratifié la législation cette semaine, n’a pas donné de délai dans lequel une décision de justice pouvait être attendue.

Les opposants au plan de relance de l’UE, y compris le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et un groupe appelé Citizens ‘Will Alliance, soutiennent qu’il viole les traités européens en ouvrant la porte à des emprunts conjoints par les États membres.

Le ministre des Finances Olaf Scholz, un partisan du projet, a déclaré que le Fonds marquait le premier pas vers une «union fiscale» dans laquelle les États membres transféreraient davantage de pouvoirs à Bruxelles en dehors des capitales nationales.

Cinq plaignants ont déposé une plainte auprès du plus haut tribunal allemand vendredi contre le fonds européen, a déclaré un porte-parole du tribunal plus tôt.

Une porte-parole de la Commission a déclaré: « Nous notons que la validité de la décision relative aux ressources propres n’a pas été remise en cause par la Cour constitutionnelle allemande.

« La Commission est convaincue que la Cour constitutionnelle allemande se prononcera rapidement sur l’affaire des mesures provisoires. »

Le tribunal n’a pas de délai pour se prononcer sur la plainte, mais il peut s’écouler jusqu’à trois mois avant que le tribunal se prononce sur l’appel d’urgence.

Cela signifie que la ratification allemande pourrait être retardée jusqu’en juin.

Ce serait encore à temps pour le plan global de la Commission européenne visant à contracter une dette conjointe et à verser les premières tranches de l’argent de recouvrement cet été.

La porte-parole de la Commission a ajouté: « L’objectif de l’UE reste d’assurer l’achèvement du processus de ratification dans tous les États membres d’ici la fin du 2ème trimestre de cette année. »

Le Bundestag, la chambre basse du parlement, a adopté jeudi la loi de ratification allemande avec une majorité inhabituellement élevée de près de 75%. Vendredi, le Bundesrat, la chambre haute, a emboîté le pas. Il doit être signé par le président Frank-Walter Steinmeier avant de pouvoir entrer en vigueur.

Au cours du débat au parlement, la chancelière Angela Merkel a déclaré que le plan de l’UE créerait un outil important pour surmonter la pandémie de COVID-19, mais elle a insisté sur le fait que cela devait rester un événement ponctuel qui ne pourrait pas être répété.

La Commission européenne sera autorisée à lever jusqu’à 750 milliards d’euros sur les marchés des capitaux et à transférer l’argent aux États membres les plus touchés par la pandémie par le biais de paiements liés à des plans de réforme et d’investissement convenus d’un commun accord, en partie sous forme de subventions et en partie sous forme de prêts.