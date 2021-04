Nouvelles de l’UE: Le fonds de redressement Covid de 750 milliards d’euros du Bloc risque d’être SEIZED par la mafia | Politique | Nouvelles

Le fonds de récupération des coronavirus du bloc risque d’être saisi et blanchi par la mafia italienne à travers le continent. Les experts ont averti qu’un échec des institutions de l’Union européenne à lutter contre les organisations criminelles avec une approche unifiée pourrait compromettre les dépenses futures des fonds vitaux qui seront fournis aux États membres cette année.

S’adressant à EUobserver, le professeur de droit pénal Vincenzo Musacchio a affirmé qu’entre 2015 et 2020, la moitié des 70 milliards d’euros alloués par l’UE à l’Italie avait été saisie par des groupes mafieux.

Le professeur associé au Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) à Newark a averti que le Fonds de relance de l’UE pourrait bientôt connaître le même sort.

Faisant écho à l’avertissement de M. Musacchio, Stefania Pellegrini, professeur à la faculté de droit de l’Université de Bologne, a déclaré que les fonds seraient probablement gérés par des administrateurs publics locaux corrompus.

Elle a exhorté les dirigeants de l’UE à trouver une solution commune, car les fonds qui seront saisis en Italie seront inévitablement blanchis dans toute l’UE.

En effet, les mafias italiennes ont tendance à blanchir leur argent en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et même au Brexit en Grande-Bretagne, entre autres États.

M. Musacchio a ajouté: « Nous avons au moins 10 ans de retard dans le développement d’une stratégie européenne coordonnée de lutte contre les mafias.

« Pourtant, il suffirait de suivre le chemin tracé par Giovanni Falcone, [the judge killed by Cosa Nostra in 1992]: Suivez l’argent.

« Cela ne se produit pas en Europe ».

La cour constitutionnelle basée à Karlsruhe a pressé la pause du processus d’approbation à la suite d’un recours contre la législation par un groupe d’eurosceptiques.

Dans le cadre du plan de sauvetage de 750 milliards d’euros, Bruxelles se verra confier des pouvoirs d’emprunt et d’imposition sans précédent afin de distribuer de l’argent aux économies et aux régions touchées par la pandémie.

Avant que le Fonds de relance puisse entrer en vigueur, chacun des parlements nationaux de l’UE doit d’abord ratifier la décision dite des «ressources propres».

Le Bundestag a voté, avec 478 députés sur 645 soutenant les arrangements, l’approbation du plan de plusieurs milliards d’euros, dont l’Allemagne est le principal contributeur.

La loi, soutenue par des politiciens de la coalition de la chancelière Angela Merkel, a également été adoptée par le Bundesrat, la chambre haute du parlement.

Il devait être promulgué par le président allemand Frank Walter Steinmeier, mais la cour constitutionnelle allemande a décidé de suspendre le processus.

Le tribunal a déclaré qu’il devait d’abord se prononcer sur une requête en injonction provisoire sur la loi pour approuver le plan de l’UE.

Un groupe eurosceptique, appelé Citizen’s Will Alliance, a présenté la motion pour tenter de bloquer sa ratification.

Le groupe soutient que les traités de l’UE ne permettent pas au bloc de contracter une dette conjointe.

Sur son site Internet, il a déclaré: «Cela n’a pas empêché le Conseil européen d’adopter une résolution sur les« ressources propres »qui permet à l’UE de contracter des dettes sur les marchés des capitaux pour la première fois.»

Bernd Lücke, membre fondateur de l’Alternative eurosceptique pour l’Allemagne, s’est dit «soulagé» par la décision du tribunal.