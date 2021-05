Et Przemyslaw Czarnek s’est engagé à enseigner aux enfants de son pays ce qu’il considère comme la vérité sur Bruxelles lors de cours visant à renforcer l’identité polonaise. M. Czarnek s’exprimait pendant une semaine au cours de laquelle la Pologne se retrouva à nouveau en désaccord avec le bloc.

Hier, la délégation de 35 députés européens membres du parti Droit et justice (PiS) a suscité des critiques après avoir voté contre une proposition visant à offrir au Parlement européen un contrôle sur la façon dont l’argent de son fonds de sauvetage des coronavirus de 677 milliards de livres sterling a été dépensé.

L’ancien Premier ministre polonais et président du Conseil européen, Donald Tusk, était parmi ceux qui ont pesé, tweetant: «Honte à vous» dans une remarque destinée au parti de droite qui dirige le gouvernement polonais, dirigé par le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

L’incident a mis en lumière les tensions persistantes avec l’UE.

S’adressant à Radio Wroclaw, M. Czarnek, qui est également membre du PiS, a vanté les réformes de l’éducation dévoilées cette semaine dans le cadre du nouveau programme polonais Deal du gouvernement.

Il a expliqué: «Celles-ci incluront l’accès et le fonctionnement de la Pologne à l’UE et l’évolution de l’UE d’une entité légale à une entité illégale.

«Parce qu’aujourd’hui, c’est une entité illégale qui n’adhère pas à son propre cadre juridique. Nous voyons cela clairement ».

JUST IN: Ali Khamenei lance un appel aux armes terrifiant

Il a ajouté: «Si les Polonais ne connaissent pas leur passé, ne sont pas liés à leur identité, la Pologne ne se développera pas naturellement.

«De nombreux Polonais voient la grandeur quelque part à l’étranger au lieu de regarder ce qui est formidable dans l’histoire polonaise.

«Nous avons beaucoup donné à l’Europe. La connaissance de cela devrait être plus grande afin que nous puissions être fiers d’être Polonais. »

Les remarques de M. Czarnek ont ​​rapidement suscité une réprimande de la part de l’archifédéraliste et critique du Brexit, l’eurodéputé belge Guy Verhofstadt.

L’ancien Premier ministre belge a tweeté: «La Pologne devrait être fière de ses réalisations, comme être un grand membre de l’UE, adhérer à l’état de droit et à la démocratie, avec tous les droits et libertés que cela implique… y compris la liberté de penser de manière critique et apprenez aux enfants à penser par eux-mêmes.

Son message a suscité une réponse mitigée, plusieurs suggérant que les remarques de M. Czarnek étaient motivées par le comportement de l’UE.

L’un d’eux a déclaré: «Ne touchez pas à la Pologne. Nous n’avons pas rejoint cela. Cela signifiait être un bloc commercial, où nous sommes tous des nations indépendantes, décidons de notre culture, de notre immigration, de notre éducation, etc. Vous voulez devenir un super-État dirigé par des commissions et des juges non élus!

Un autre a ajouté: «Guy malgré votre opinion, je ne crois pas que l ‘#EU soit une démocratie populaire.

«C’est un consensus bureaucratique qui prend des décisions qu’il estime justes, mais qui initie des actions qui sont souvent préjudiciables aux travailleurs de la classe ouvrière qui les financent involontairement.

Cependant, Plamen Neykov était plus favorable, affichant: «Il est assez hypocrite de la part du gouvernement populiste polonais de condamner tout en prenant l’argent à deux mains.

«L’UE doit de toute urgence associer les fonds européens à l’état de droit. C’est une situation que nous ne pouvons plus tolérer. »