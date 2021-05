Nouvelles de l’UE: Le nouveau directeur financier finlandais menace de mettre son veto à l’union de la dette de Bruxelles | Monde | Nouvelles

Annika Saarikko, chef du Parti du centre de la Finlande, a promis samedi de maintenir une ligne dure à Bruxelles contre la future dette collective de l’UE lorsqu’elle prendra ses fonctions de ministre des Finances la semaine prochaine.

Mme Saarikko, qui doit succéder à Matti Vanhanen, son collègue du Parti du centre, dans une transition planifiée il y a des mois, a promis la continuité après des négociations difficiles avec les partenaires de la coalition sur les dépenses.

Suggérant qu’elle continuerait largement les politiques de son prédécesseur, elle a déclaré à .: “Je pense que nous avons déjà construit de nombreuses lignes directrices avec Vanhanen pendant la direction de mon parti.”

La Finlande fait partie des pays de l’Union européenne les plus sceptiques à l’égard des emprunts conjoints.

Mme Saarikko a déclaré à . que dans son nouveau rôle, elle continuerait à souligner la position de la Finlande selon laquelle les emprunts conjoints convenus dans le cadre de l’accord de relance historique de l’UE de l’année dernière devraient être uniques et non une caractéristique des futurs budgets de l’UE.

Elle a déclaré: “Je ne veux pas emmener la Finlande sur la voie de l’union de la dette”.

Le Parti du centre a annoncé plus tôt samedi que M. Vanhanen démissionnerait et serait remplacé la semaine prochaine par Mme Saarikko, maintenant ministre des Sciences et de la Culture dans le gouvernement de coalition de centre-gauche, composé de cinq partis.

Mme Saarikko a déclaré qu’un nouveau ministre des Sciences serait nommé mercredi et que les deux prendraient leurs nouveaux postes jeudi.

Le changement prévu à mi-parcours a été convenu lorsque M. Vanhanen a repris le poste de Katri Kulmuni, qui a démissionné en juin 2020 après avoir admis qu’elle avait utilisé l’argent des contribuables pour payer une formation à la prise de parole en public.

Les désaccords entre les deux avaient fait craindre que le parlement finlandais n’adopte pas le plan de relance du COVID-19 de l’UE, mais mercredi, il a été approuvé avec le soutien de tous les partis au pouvoir ainsi que d’un grand parti d’opposition.

De nombreux économistes considèrent le fonds de relance comme un pied dans la porte pour une émission conjointe plus régulière de dette par l’UE notée AAA à l’avenir – et les hauts fonctionnaires de la Commission ont fait écho à ce point de vue devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré: “Plus nous réussissons dans la mise en œuvre de cette facilité, plus il y aura de possibilités de discussions sur la création d’un instrument permanent, probablement de nature similaire.”

L’emprunt, qui doit être effectué par la Commission exécutive au nom de tous les pays de l’UE, doit être remboursé sur 30 ans à partir de nouvelles taxes appelées nouvelles ressources propres. Ceux-ci doivent encore être convenus mais pourraient inclure des prélèvements sur l’économie numérique, sur les émissions de CO2 ou sur les importations de biens fabriqués à l’aide de technologies sales.

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré à la même commission: “Cela aura des conséquences permanentes sur les marchés financiers car nous avons cette dette libellée en Europe à rembourser dans les 30 prochaines années.

“Sur l’avenir – si cet instrument fonctionne et que nous sommes en mesure de nous mettre d’accord sur les nouvelles ressources propres pour rembourser cette dette commune, je pense que nous pouvons avoir une discussion sérieuse sur d’autres initiatives.

“Mais ce qui est crucial pour ces nouvelles initiatives, c’est de faire fonctionner celle-ci et d’être remboursée avec de nouvelles ressources propres.”

Pour que la Commission commence à emprunter de l’argent sur les marchés, tous les parlements nationaux de l’UE doivent ratifier une décision d’augmenter les garanties nationales pour le rembourser, au cas où les nouvelles taxes ne se concrétiseraient pas. Huit doivent encore le faire.