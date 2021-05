Nouvelles de l’UE: Le nouveau projet ferroviaire bruxellois est qualifié d ‘«exercice de relations publiques inutile» | Politique | Nouvelles

Les responsables bruxellois ont décidé de lancer le train spécial «Connecting Europe Express» dans le but de montrer la force de l’unité du bloc dans le cadre de l’Année européenne du rail. Dans le cadre du nouveau projet, partiellement financé par l’Union européenne, trois nouveaux trains traverseront le continent en s’arrêtant dans plus de 40 villes de 26 pays.

Ils commenceront leur périple en septembre 2021 avant de se terminer à Paris le 7 octobre 2021.

Trois trains séparés qui correspondent aux différents gabarits de rails utilisés en Europe seront utilisés avec un sur l’écartement ibérique au Portugal et en Espagne.

Un deuxième fonctionnera sur des jauges utilisées en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, tandis qu’un troisième fonctionnera sur le reste du réseau de l’UE qui est à jauge standard.

L’un des trains disposera de six autocars et comprendra des expositions mobiles sur la manière dont le bloc soutient des projets d’infrastructure dans les 27 États membres.

Un entraîneur de couchage et de restauration sera également inclus dans les trains.

Les chefs des transports de l’UE affirment également que le projet rappellera aux gens le manque d’interopérabilité entre certaines parties du réseau ferroviaire européen.

Cinq conférences ont déjà été confirmées et auront lieu le long du parcours – à Lisbonne, Bucarest, Brdo, Berlin et Bettembourg – invitant à la discussion et au débat sur les objectifs ambitieux et les plans d’action pour le rail.

La commissaire européenne aux transports, Adina Vălean, a déclaré: «En sillonnant le continent, de Lisbonne à Bucarest et de Berlin à Paris, le Connecting Europe Express suivra des itinéraires qui nous unissent – que ce soit en tant que pays, entreprises ou personnes.

«Le réseau ferroviaire britannique est l’un des plus établis au monde et le Brexit nous a permis d’innover pour devenir un leader mondial des voyages en train.»

L’annonce de l’UE intervient après que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les innovations dans le réseau ferroviaire britannique après le Brexit aideraient à «reconstruire l’économie britannique».

S’exprimant lors d’une table ronde sur l’innovation dans les transports, M. Shapps a souligné que le ministère des Transports «était déjà en tête» sur les voitures électriques, les trains à hydrogène, les avions de ligne verts et était en train de créer des milliers de nouveaux emplois dans de toutes nouvelles industries.

M. Shapps a ajouté: «Mais d’une certaine manière, ce n’est pas nouveau. Depuis la révolution industrielle, l’innovation britannique a toujours été notre atout – après tout, c’est là que les chemins de fer ont été inventés.

«Alors que nous sortons de cette pandémie, une fois le Brexit terminé, nous n’aurons pas peur de jouer cette carte.

«Je n’ai pas honte de le dire: je crois en fait à l’exceptionnalisme britannique, car nous avons toujours fait les choses de manière exceptionnelle.

«Ce qui était autrefois l’atelier du monde peut devenir son laboratoire maintenant en tant que superpuissance scientifique, comme le dit le Premier ministre, pour de meilleures choses à venir.»