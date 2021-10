Nouvelles de l’UE: le Royaume-Uni riposte après que le bloc a interdit le Brexit à la Grande-Bretagne d’un projet de 80 milliards de livres sterling | Sciences | Nouvelles

Horizon Europe est l’initiative de financement phare de l’UE qui rassemble plus de 80 milliards de livres sterling (95 milliards d’euros) pour la recherche et l’innovation. Et Mariya Gabriel, commissaire de l’Union européenne à l’innovation et à la recherche, a empêché la Grande-Bretagne de se joindre au projet jusqu’à ce qu’il résolve la querelle de plus en plus grave concernant le protocole d’Irlande du Nord. Mais maintenant, la Grande-Bretagne a un « plan B audacieux », selon George Freeman MP, ministre britannique de la Science, de la Technologie et de l’Innovation.

« Mais si l’UE décide que la politique du Protocole d’Irlande du Nord empêche le Royaume-Uni de rejoindre Horizon Europe, nous avons un plan B audacieux ! »

L’écrivain britannique de Science Ehsan Masood a posté : « Cela a l’air assez gros. Horizon Europe a démarré. Combien de temps @beisgovuk et les agences scientifiques britanniques attendront-ils avant de pouvoir entamer des discussions pour se joindre à nous ?

« Ou optez pour le Plan B – créez un fonds de collaboration internationale sur mesure ? »

Le Royaume-Uni a un fonds existant plus petit pour la collaboration internationale sur la science et l’innovation.

Le Fonds pour la collaboration internationale (FIC) est un fonds de 160 millions de livres sterling soutenant la collaboration internationale.

Il renforce la capacité du Royaume-Uni à établir de nouveaux partenariats et à renforcer les partenariats existants avec des leaders mondiaux de la recherche et de l’innovation – et a déjà soutenu plus de 30 programmes de collaboration internationaux de recherche, d’innovation et d’infrastructure.

Les appels à rivaliser avec le projet Horizon de l’UE devront étendre considérablement la portée pour défier Bruxelles.

Mais le message de M. Freeman a laissé entendre qu’il pourrait s’agir du plan directeur britannique du Brexit.

Ses commentaires sont intervenus après que Mme Gabriel a averti que les problèmes politiques «transversaux» devaient être résolus avant que l’UE puisse avancer avec la Grande-Bretagne dans les pourparlers pour rejoindre le projet.

Mme Gabriel a déclaré: « Je pense qu’il est important de notre côté de confirmer notre opinion pour avancer sur l’association, mais seulement après que le cadre soit convenu par les deux parties. »

Le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord a été l’une des questions les plus controversées entre la Grande-Bretagne et l’UE depuis sa sortie.

Après le retrait de la Grande-Bretagne du bloc, des accords ont été conclus pour protéger la position de l’Irlande du Nord sur le marché unique de l’UE sans mettre en place une frontière douanière stricte.

Il a déclaré : « De notre point de vue, nous regardons l’UE et voyons une organisation qui ne semble pas vouloir revenir à une collaboration constructive.

Il a déclaré que le blocage de l’entrée du Royaume-Uni à Horizon [Europe] en était un exemple.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le Royaume-Uni est prêt à officialiser notre association à Horizon Europe dès que possible, mais malheureusement, il y a eu des retards persistants de la part de l’UE.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait que notre priorité est de soutenir le secteur britannique de la recherche et du développement et nous continuerons à le faire dans tous les scénarios futurs ».