L’analyse de l’agence de presse allemande DPA a révélé que Berlin avait injecté 16,4 milliards de livres sterling dans les coffres de Bruxelles l’année dernière. En comparaison, la France n’a payé que 8 milliards de livres sterling et l’Italie seulement 5,3 milliards de livres sterling. Cela a donné lieu à des suggestions selon lesquelles l’Allemagne, la plus grande économie de l’UE, aide à financer des milliards d’euros qui sont régulièrement détournés par les membres les plus indisciplinés du bloc.

La Pologne serait le plus grand bénéficiaire net, recevant 10,5 milliards de livres sterling du budget de l’UE qu’elle n’a payé.

La Hongrie a également massivement bénéficié des flux de fonds importants distribués par Bruxelles.

Tout cela alors que Varsovie et Budapest étaient accusés d’avoir enfreint les règles du bloc.

Même les politiciens pro-Bruxelles en Allemagne ont été indignés par le volume d’argent remis aux prétendus États voyous.

Daniel Freund, député européen des Verts, a déclaré : « Si nous voulons empêcher la Hongrie et la Pologne de se transformer davantage en autocraties, la Commission européenne doit immédiatement arrêter le paiement de l’argent de l’UE à Varsovie et Budapest.

La vice-présidente du Parlement européen, Katarina Barley, a également lancé un appel similaire au blocage du financement de la Hongrie et de la Pologne.

L’eurodéputé allemand, membre du Parti social-démocrate, a déclaré : « La Commission européenne devrait agir immédiatement et bloquer les fonds européens, notamment en Hongrie, mais aussi en Pologne.

« Dans ces deux pays, nous sommes confrontés à des déficits en termes d’adhésion aux principes démocratiques.

« La situation empire, tant en Hongrie qu’en Pologne.

Les politiciens eurosceptiques de l’Alternative pour l’Allemagne, qui soutient la sortie du bloc si certaines réformes ne sont pas faites, ont également exprimé leurs frustrations.

L’eurodéputé allemand Nicolaus Fest a déclaré : « Il est scandaleux qu’une fois de plus l’Allemagne continue de verser au budget de l’UE beaucoup plus que tous les autres États membres.

« Les Allemands qui travaillent dur méritent mieux que d’utiliser leur argent pour soutenir des économies européennes faibles et défaillantes. Notre argent devrait être dépensé pour des priorités nationales, pas pour renflouer le reste de l’Europe. »

Son collègue de l’AfD Gunnar Beck a ajouté : « L’Allemagne est devenue le payeur et le bureau de la sécurité sociale de l’UE.

“En retour, le gouvernement allemand essaie maintenant d’imposer aux autres un nouveau catéchisme du politiquement correct.

“Rien de tout cela n’est durable. L’Allemagne n’a ni les prouesses financières ni l’autorité morale pour recréer l’Europe à sa propre image profondément traumatisée et auto-flagelle.

“Personne ne veut une plus grande Allemagne européenne qui se déteste, à l’exception du gouvernement allemand. Nous avons besoin d’une grande réinitialisation non pas pour nos économies mais pour l’UE.

“Plus vite le peuple allemand arrête de financer ce racket européen, mieux c’est.”

Berlin partage ce sentiment et loue le système européen comme positif pour l’Allemagne.

« Aucune autre économie européenne ne profite autant du marché intérieur de l’UE que le marché allemand », selon un site Internet du gouvernement fédéral.

La Grande-Bretagne a pu arrêter ses vastes paiements à Bruxelles en quittant l’UE.

Le groupe Vote Leave a fait de l’énorme flux de liquidités entre Londres et la capitale belge son principal enjeu pendant la campagne référendaire.

Et le Premier ministre Boris Johnson a tenu sa promesse en réduisant les énormes paiements annuels, qui s’élevaient à 15,8 milliards de livres sterling au cours de la dernière année d’adhésion du pays.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg