Nouvelles de l’UE: Les anciens économistes en chef de la BCE lancent un avertissement accablant sur le «piège» de la dette de l’UE | Monde | Nouvelles

L’avertissement vient sur la possibilité d’une période d’inflation élevée causée par la réticence de la BCE à relever les taux d’intérêt alors que la dette nationale augmente. Peter Praet, le principal économiste de la BCE de 2011 à 2019, a déclaré à Politico que les mesures financières qu’il avait contribué à mettre en place pendant son séjour à la plus grande banque de l’UE pourraient faire un retour inquiétant.

Les États membres ont convenu d’un ensemble d’emprunts sans précédent pour surmonter les effets économiques de la pandémie de coronavirus.

Alors que l’inflation s’accélère grâce aux divers plans de relance émis par les gouvernements du monde entier et à une augmentation des dépenses des consommateurs, la BCE est sous pression pour faire baisser les taux d’intérêt, ce qui pourrait à son tour porter préjudice aux États membres les plus endettés.

L’endettement croissant pourrait être mortel pour certains pays comme l’Italie et la Grèce, où le ratio dette / PIB a dépassé respectivement 150% et plus de 200%.

La grande banque a promis de maintenir les taux d’intérêt autour de zéro et d’achats massifs d’obligations pour aider les États membres à emprunter autant que possible à bas prix.

Mais la montée en flèche des dettes peut rendre difficile pour la banque centrale de se concentrer sur son mandat d’assurer la stabilité des prix.

Juergen Stark, qui a été l’économiste en chef de la banque centrale pour la période 2006-2011, a averti que les besoins en matière de politique budgétaire l’emporteraient sur les considérations de politique monétaire en cas d’inflation.

Il a déclaré: “La BCE tolérera l’inflation si elle survient.

“Les dommages collatéraux du resserrement de la politique seraient graves, et personne ne veut y aller.”

Il a ajouté: «Une réduction des achats et une politique monétaire plus stricte laisseraient les gouvernements en difficulté et, avec le temps, pourraient contraindre certains États membres à l’insolvabilité.

LIRE LA SUITE: La Suisse “ pourrait apprendre de Boris Johnson ” alors que le Brexit suscite “ l’envie ”

“Cela nous ramènera à nous demander si ce que nous avons construit peut résister à ces pressions.”

Otmar Issing, qui fut le premier économiste en chef de la BCE de 1998 à 2006, espère que la banque centrale ne se précipitera pas dans une mesure d’assouplissement toujours plus agressive comme elle l’a fait en mars dernier, lorsqu’elle a appuyé sur le bouton de panique et a décidé de relancer les achats d’obligations sur s’inquiète qu’une simple augmentation de 0,2 point de pourcentage des taux d’intérêt de la dette publique puisse étouffer la reprise.

Il a averti: «Lorsqu’ils réagissent à une si légère augmentation des taux d’intérêt, il sera de plus en plus difficile d’échapper au piège de la domination budgétaire».

Les 27 pays de l’UE ont conclu un accord sans précédent l’année dernière pour emprunter conjointement 750 milliards d’euros pour un fonds destiné à lutter contre la crise économique causée par le COVID-19 et à relever les défis du changement climatique.

Pour surmonter l’opposition des États frugaux du nord de l’UE, qui se sont longtemps opposés aux emprunts conjoints par crainte de financer une politique budgétaire moins stricte dans le sud, le programme a été clairement décrit comme une mesure exceptionnelle et ponctuelle.

Mais l’énorme fonds de relance post-pandémique de l’Union européenne pourrait devenir une caractéristique plus permanente s’il réussissait à relancer la croissance et à favoriser une économie plus verte et plus numérique, ont déclaré la semaine dernière les principaux responsables économiques de la Commission européenne.

De nombreux économistes considèrent le fonds de relance comme un pied dans la porte pour une émission conjointe plus régulière de dette par l’UE notée AAA à l’avenir – et les hauts fonctionnaires de la Commission ont fait écho à ce point de vue devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré: “Plus nous réussissons dans la mise en œuvre de cette facilité, plus il y aura de possibilités de discussions sur la création d’un instrument permanent, probablement de nature similaire.”

L’emprunt, qui doit être effectué par la Commission exécutive au nom de tous les pays de l’UE, doit être remboursé sur 30 ans à partir de nouvelles taxes appelées nouvelles ressources propres. Ceux-ci doivent encore être convenus mais pourraient inclure des prélèvements sur l’économie numérique, sur les émissions de CO2 ou sur les importations de biens fabriqués à l’aide de technologies sales.

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré à la même commission: “Cela aura des conséquences permanentes sur les marchés financiers car nous avons cette dette libellée en Europe à rembourser dans les 30 prochaines années.

“Sur l’avenir – si cet instrument fonctionne et que nous sommes en mesure de nous mettre d’accord sur les nouvelles ressources propres pour rembourser cette dette commune, je pense que nous pouvons avoir une discussion sérieuse sur d’autres initiatives.

“Mais ce qui est crucial pour ces nouvelles initiatives, c’est de faire fonctionner celle-ci et d’être remboursée avec de nouvelles ressources propres.”

Pour que la Commission commence à emprunter de l’argent sur les marchés, tous les parlements nationaux de l’UE doivent ratifier une décision d’augmenter les garanties nationales pour le rembourser, au cas où les nouvelles taxes ne se concrétiseraient pas. Huit doivent encore le faire.