Nouvelles de l’UE: Les appels du Frexit éclatent alors que Bruxelles propose un âge de la retraite aussi élevé que 74 ans | Politique | Nouvelles

Dans le dernier rapport publié par la Commission européenne, le bloc suggère qu’à mesure que l’espérance de vie des citoyens européens augmente d’année en année, l’âge de la retraite atteindra finalement 67 ans pour les hommes en France, 71 ans en Italie et jusqu’à 74 ans au Danemark.

Le rapport a déclenché la fureur des eurosceptiques en France, appelant leur pays à quitter l’UE le plus rapidement possible.

Le leader des Patriotes, Florian Philippot, a déclaré: «Page 58 de ce rapport publié en mai par la Commission européenne, le report à 67 ans est demandé de l’âge de la retraite en France.

“Et même 70 ans en Italie!

“L’UE, c’est ça!

“Et ce ne sera jamais autre chose qu’une machine à détruire les peuples! Frexit vite!”

Faisant écho à ses inquiétudes, le chef de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a tweeté une liste de pays de l’UE avec les prévisions de la Commission pour leur âge de retraite respectif en 2070, ajoutant: “L’Europe sociale selon l’UE!

“En veux-tu plus?”

Le rapport indique: «D’ici 2070, l’âge moyen auquel les personnes quittent le marché du travail dans l’UE augmenterait de 1,6 an pour les hommes et de 1,8 an pour les femmes.

LIRE LA SUITE: Avertissement de l’UE: la crise se profile alors que le bloc devrait perdre 675 milliards de livres sterling

Réagissant au rapport, les citoyens français se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur indignation.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Quelle est l’espérance de vie de quelqu’un qui travaille jusqu’à 74 ans? Ces gens sont fous.”

Et un autre: “Ceux qui adoptent cette loi n’ont jamais travaillé dur et ne paient pas d’impôts. Parce qu’ils parviennent à taxer même la facture de café du matin.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Sortez rapidement d’Europe”.

Le rapport a été préparé dans le cadre du mandat que le Conseil Affaires économiques et financières (ECOFIN) a confié au Comité de politique économique (CPE) en 2018 pour mettre à jour et approfondir son exercice commun de projections de dépenses liées à l’âge, sur la base d’un nouvelle projection démographique d’Eurostat.

Il ajoute: «Les projections du rapport sur le vieillissement alimentent une série de débats et de processus politiques au niveau de l’UE.

“En particulier, ils sont utilisés dans le contexte de la coordination des politiques économiques pour identifier les défis et options politiques pertinents (dans le contexte du semestre européen, afin d’identifier les défis politiques, et dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, entre d’autres, dans la fixation des objectifs budgétaires à moyen terme (OMT) et dans l’évaluation annuelle de la viabilité des finances publiques).

“En outre, les projections soutiennent l’analyse de l’impact macroéconomique du vieillissement de la population, y compris sur le marché du travail et la croissance économique potentielle.”

Il poursuit: «Les projections relatives aux retraites ont été établies par les États membres en utilisant leur (s) propre (s) modèle (s) national (s), reflétant la législation actuelle sur les retraites.

“De cette manière, les projections tirent parti de la prise en compte des circonstances propres à chaque pays qui prévalent dans les différents États membres en raison des différentes législations sur les retraites, tout en garantissant la cohérence en fondant les projections sur des hypothèses sous-jacentes communément acceptées.”