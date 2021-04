Nouvelles de l’UE: Les Britanniques attaquent l’UE «incompétente» alors que les failles révélées par les statistiques de Covid | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen: le programme de vaccination de l’UE est “ sur la bonne voie ”

Les experts de Facts4EU, un groupe de réflexion pro-Brexit, ont averti que les citoyens des pays de l’UE sont 15 fois plus susceptibles de mourir de Covid que ceux du Royaume-Uni, sur la base d’une moyenne mobile de sept jours. Les chiffres de Our World In Data et de l’Université Johns Hopkins ont également montré que les principaux pays étaient la Pologne, où les citoyens étaient jugés 38 fois plus susceptibles de mourir, les personnes étant 16 fois plus susceptibles de mourir en Italie et 13 fois plus susceptibles de mourir en France. . Ailleurs dans l’UE, les citoyens étaient également huit fois plus susceptibles de mourir en Allemagne et cinq fois plus susceptibles de mourir en Espagne.

Cela intervient alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait face à de nombreuses critiques concernant la lenteur du déploiement des vaccins par le bloc au cours des derniers mois.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​également partagé leur colère contre le bloc pour avoir laissé les taux de mortalité devenir si mauvais dans ses 27 pays, tandis que le Royaume-Uni a donné la priorité à ce que les citoyens reçoivent des coups pour aider à vaincre la pandémie.

Une personne a écrit: “J’espère que tous les pays de l’UE chercheront ailleurs des vaccins autres que le système européen pour le bien de leurs citoyens et les feront vacciner le plus rapidement possible”.

Une autre personne a ajouté: “Nous avons affaire à une UE dysfonctionnelle”.

Les Britanniques ont attaqué l’Union européenne “incompétente” (Image: GETTY)

Une troisième personne a également déclaré: “L’UE devrait avoir honte d’elle-même”.

Un autre lecteur a déclaré: “L’UE doit maintenant faire face à leur incompétence”.

Et une cinquième personne a également écrit: “Nul doute qu’ils essaieront de blâmer le Brexit et le Royaume-Uni pour leur propre incompétence.”

Le porte-parole de Facts4EU, David Evans, a ajouté que les chiffres montraient que les jours d ‘”unité” de l’UE semblaient révolus depuis longtemps car il a déclaré que différents pays essayaient désespérément de trouver une solution de vaccin alternative loin de la Commission.

Les données semblaient montrer que les jours d ‘«unité» de l’UE semblaient révolus depuis longtemps (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Ce que nous avons montré ci-dessus, ce sont les chiffres officiels, au vendredi 23 avril 2021.

«De nombreux pays de l’UE27 suivent désormais leur propre chemin, contournant la Commission européenne.»

Il a ajouté: «Les jours de« solidarité »et d ‘« unité »semblent révolus depuis longtemps.

«Nous ne pouvons qu’espérer que l’action indépendante actuellement menée par les gouvernements individuels des pays de l’UE27 sera couronnée de succès.»

Les données ont montré que les personnes vivant dans les pays de l’UE sont 15 fois plus susceptibles de mourir de Covid que les personnes vivant au Royaume-Uni (Image: GETTY)

M. Evans a ajouté: «Les Remainer-Rejoiners affirment que si le Royaume-Uni avait toujours été membre de l’UE, il aurait pu continuer sa propre stratégie de vaccination.

«Nous leur poserions une question simple: si c’est vrai, pourquoi les 27 pays de l’UE ont-ils suivi le programme désastreux de la Commission européenne?»

L’ancien député européen du Brexit, Ben Habib, a également déclaré que les résultats de Facts4EU montraient que l’UE n’avait «nulle part où se cacher» face à ses échecs.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, beaucoup ont rapidement identifié les défaillances relatives de notre gouvernement par rapport à celles de l’Europe. Mais d’une chose, il n’y a plus aucun doute.

«Le Royaume-Uni a développé et administré un programme de vaccination de premier ordre.

«Cela est dû à des installations de recherche de premier ordre, à des sociétés pharmaceutiques et à une bonne supervision administrative, mais tout cela n’aurait été d’aucune utilité si nous étions restés dans l’UE.

«Nous aurions été gênés par le retard de l’Agence médicale européenne et l’insistance d’Ursula Von der Leyen pour que leur programme soit géré de manière centralisée. Cette administration était absolument désespérée.

M. Habib a ajouté: «L’UE s’est débattue en cherchant à blâmer de manière variable le Royaume-Uni pour son égoïsme et AstraZeneca pour ne pas avoir fourni de doses à l’UE avant ses autres engagements.

L’UE poursuit maintenant AstraZeneca pour un déploiement lent (Image: EXPRESS)

«Jamais il ne s’est soucié d’une introspection réfléchie pour identifier et corriger ses propres défauts. Telle était sa crainte des retombées politiques de l’échec qu’il a également cherché à jeter le vaccin lui-même.

«La probabilité relative de mourir du virus en Europe, découverte par Fact4EU, ne laisse aucune place à l’UE pour se cacher.

«Il doit faire face à la réalité: lorsque l’Europe avait le plus besoin de l’UE pour améliorer son jeu, elle a échoué – fatalement.»

La semaine dernière, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré que le bloc espérait toujours produire suffisamment de vaccins pour atteindre son objectif d’inoculer 70% de la population adulte de l’UE d’ici la fin juillet.

La Grande-Bretagne a pris une longueur d’avance sur l’UE avec le déploiement de ses vaccins (Image: GETTY)

M. Breton a déclaré à l’hebdomadaire grec To Vima: «Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de produire un nombre suffisant de vaccins pour atteindre l’objectif de l’immunité collective, ce qui signifie que 70% de la population adulte aurait été vaccinée à la mi-juillet. . »

L’UE a également lancé une action en justice contre le fabricant de vaccins Covid, AstraZeneca, au motif qu’elle n’aurait pas respecté son contrat de fourniture de vaccins.

Le bloc a également déclaré que la société n’avait pas de plan “fiable” pour s’assurer que les livraisons étaient à temps suite à des retards de production plus tôt cette année.

Cependant, AstraZeneca a déclaré que cette décision était “sans fondement” et a déclaré qu’elle “se défendrait fermement devant les tribunaux”.