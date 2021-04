Nouvelles de l’UE: les centres de vaccination ferment alors que les approvisionnements du bloc diminuent – alors que d’autres prennent des VACANCES | Monde | Nouvelles

Le déploiement épouvantable de la vaccination de l’Union européenne a été de nouveau ridiculisé après que les centres de vaccination à travers le bloc aient pris congé le week-end de Pâques. Les centres de vaccination de Madrid, en Espagne, où seulement 5% de la population a été vaccinée, ont interrompu les vaccinations pendant quatre jours afin que le personnel médical puisse se reposer pendant Pâques. En Allemagne, plusieurs sites de vaccination ont fermé leurs portes dans les États de Thuringe et de Brandebourg, ce qui a stupéfié les habitants.

Dans d’autres états fédéraux allemands, comme le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, des fermetures de centres de vaccination sont possibles compte tenu du faible nombre de vaccins sur place.

Une journaliste de Deutsche Welle, Janelle Dumalaon, a tweeté: «Certains centres de vaccination vont être fermés pendant le week-end de Pâques.

« Mais ce n’est pas grave car ce n’est pas comme si c’était une urgence ou quoi que ce soit. »

Leave.EU s’est également tourné vers Twitter pour se moquer des dirigeants allemands et a déclaré: « Les dirigeants allemands ont été frappés par la presse pour cela … Parce que tout le monde sait que COVID-19 prend les vacances! »

JUST IN: Macron « impitoyable » risque de détruire la réputation de l’UE dans le but de sauver sa carrière

Charlotte Dubenskij, de RT, a souligné que les fermetures interviennent quelques jours seulement après que l’OMS a qualifié le déploiement de vaccins en Europe de manière terriblement inadéquate et « d’une lenteur inacceptable ».

En début de semaine, le président français Emmanuel Macron avait même déclaré: «La vaccination est une priorité nationale. Il n’y a pas de jour férié, pas de week-end pour la vaccination.

« Donc, nous devons vacciner complètement. »

Mme Dubenskij a poursuivi: «Dans certaines régions, les taux de vaccination sont au point mort.

Un peu moins de 11 pour cent de la population allemande ont reçu la première dose de vaccination.

En comparaison, environ 47% de la population britannique a maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Les fermetures en Allemagne et en Espagne ont été imputées à un manque d’approvisionnement en vaccins.

Les sections locales ont réagi à la fermeture avec déception, un résident soulignant que la vaccination est «de toute évidence la seule solution au dilemme».

Le tabloïd le plus vendu du pays, Bild, a écrit: «La chancelière Merkel et de nombreux experts mettent en garde contre la troisième vague corona.

«Vacciner, vacciner, vacciner était la devise.

« Et l’Allemagne? Dans certains centres de vaccination préfèrent prendre une pause de Pâques. »