Nouvelles de l’UE: les députés se retournent contre les nations alors que les petits caractères de la politique agricole commune font dérailler | Politique | Nouvelles

Les pourparlers marathon entre le Parlement européen et le Conseil européen ont échoué après que les gouvernements nationaux ont tenté de réduire le montant d’argent dépensé pour les éco-actions vertes et d’arrêter une initiative visant à répartir les subventions plus uniformément. Le ministre irlandais de l’Agriculture, Charlie McConalogue, a déclaré: «Malheureusement, il n’est pas parvenu à un accord. Il y aura d’autres discussions demain matin, mais le Conseil a terminé ce soir sans accord et il devra attendre maintenant jusqu’à la prochaine reprise du Conseil. »

Il a ajouté: «J’ai travaillé très dur pour essayer d’obtenir un accord, mais il fallait que ce soit un accord qui fonctionnait pour l’Irlande, qui travaillait pour les agriculteurs irlandais et qui travaillait pour notre pays, et surtout cela nous a donné la flexibilité nécessaire pour garantir que le prochain programme de la PAC serait un modèle sur lequel nous pouvons réellement avoir une capacité significative d’influence au niveau national et de garantir qu’il fonctionne pour notre modèle agricole national. »

Les négociateurs avaient espéré conclure un accord cette semaine, les pourparlers s’étant déjà prolongés depuis trois ans et manquant de multiples délais.

Le patron de l’agriculture à Bruxelles, Janusz Wojciechowski, a déclaré qu’un accord avait été “très proche” cette semaine et a exprimé l’espoir qu’il pourrait être atteint d’ici la fin de la présidence portugaise le 30 juin.

Le commissaire européen a tweeté: «Nous étions sur le point de parvenir à un accord cette semaine.»

Le principal point de friction était la manière dont les subventions agricoles et la collaboration avec les objectifs climatiques de l’UE pour réduire les émissions de 55% d’ici 2030.

Les États membres avaient poussé à réduire les subventions agricoles pour les soi-disant éco-programmes à 25 pour cent contre 30 pour cent.

Ils ont également exigé une «convergence» – une initiative visant à introduire un taux de paiement national standard au lieu de sommes plus élevées pour certaines utilisations des terres.

Jari Leppa, le ministre finlandais de l’Agriculture, a déclaré: «Les ministres de l’agriculture de l’UE et le Parlement européen n’ont pas encore trouvé de solution pour la réforme de la PAC.»

Les ministres de l’agriculture devraient se réunir pour un sommet informel à Lisbonne à la mi-juin.

Un diplomate de l’UE a déclaré au site Web Politico: «Les questions restent ouvertes et je pense que, du côté du Conseil, les États membres ont également besoin de clarté sur les solutions à accepter et les conséquences.

«Par conséquent, il faut encore plus de temps.»

DOIT LIRE: Anna Soubry déclenche une tempête sur Twitter après avoir déclaré que le Brexit avait “ brisé ” le Royaume-Uni

Ils ont fermement rejeté la position des députés européens qui introduirait des plafonds obligatoires obligatoires.

Dans le processus décisionnel de l’UE, le Parlement et le Conseil doivent parvenir à un accord avant de pouvoir le signer.