Nouvelles de l’UE: les dirigeants de Madrid en pourparlers avec la Russie pour obtenir des coups dans le dos de la Commission | Politique | Nouvelles

Le financier du vaccin Spoutnik V discute du soutien des dirigeants européens

Le mois dernier, les gouverneurs régionaux d’Italie ont signé des contrats de pré-approbation avec les producteurs de vaccins russes dans le but d’obtenir plus de coups pour leurs résidents, la Commission européenne restant à la traîne sur les livraisons. Aujourd’hui, la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a révélé qu’elle était en pourparlers avec les producteurs de Spoutnik V depuis le début de l’année.

Dans le dernier signe de consternation face aux échecs du déploiement des vaccins du bloc, la politicienne espagnole a admis qu’elle était allée derrière le dos de son gouvernement afin d’obtenir plus de vaccinations en dehors du déploiement de l’UE.

Elle a déclaré: « Ce ne serait pas la première, ni la cinquième, ni la dixième fois que Madrid devance le gouvernement espagnol en termes de recherche de tous les moyens possibles de lutter contre le virus. »

L’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas encore approuvé l’antidote russe, soumis pour examen dans le bloc le mois dernier.

Le vaccin a été approuvé en Russie en août 2020 avant d’attendre les résultats complets des essais cliniques.

Nouvelles de l’UE: des responsables de Madrid sont en pourparlers avec la Russie sur les achats de vaccins (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE: Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez n’a pas autorisé les achats de Spoutnik V (Image: GETTY)

L’EMA a jusqu’à présent autorisé quatre vaccins dans l’UE, où les retards d’approvisionnement des producteurs ont entravé les campagnes de vaccination dans plusieurs des 27 États membres.

La Commission européenne a jusqu’à présent montré une réticence à approuver l’utilisation du jab.

Le commissaire Thierry Breton, qui dirige le groupe de travail de l’exécutif européen sur les vaccins, a déclaré la semaine dernière que le bloc n’avait « absolument pas besoin » de plus de vaccins produits en dehors de l’UE malgré les difficultés de Bruxelles avec son déploiement de vaccination.

En mars, le gouverneur de la région italienne du sud de la Campanie a signé un accord pour acheter le vaccin russe, dans l’espoir que l’accord devienne effectif une fois que l’utilisation du vaccin en Europe sera autorisée.

LIRE LA SUITE: Fureur australienne: l’UE plonge le pays dans la crise en tenant 3,1 millions de coups en otage

Vincenzo De Luca a déclaré: « Nous avons signé le contrat après des semaines de négociations en attendant l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du régulateur italien (AIFA) ».

La Campanie, qui comprend Naples, est l’une des régions les plus peuplées d’Italie, avec quelque 5,8 millions d’habitants. C’est l’une des zones les plus touchées depuis que la pandémie s’est installée en février de l’année dernière, avec plus de 320 000 cas confirmés.

M. De Luca a ajouté: « Une fois que nous aurons vacciné nos citoyens, nous offrirons les vaccins dont nous n’avons pas besoin au reste de l’Italie. »

Les régions italiennes de l’Ombrie, du Latium et de la Sardaigne ont également exprimé leur volonté d’utiliser ou d’expérimenter l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V.

La République de Saint-Marin, bien que sur le sol italien mais indépendante de l’Italie et de l’extérieur de l’UE, a déjà réussi à vacciner ses citoyens avec le jab russe, suscitant des appels du chef de la Ligue Matteo Salvini pour que le Premier ministre Mario Draghi emboîte le pas.

Doses de vaccin contre le coronavirus administrées dans le monde à partir du 6 avril (Image: EXPRESS)

Au niveau de l’UE, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont jusqu’à présent commandé le vaccin russe.

L’Allemagne est désormais également ouverte à son utilisation, tandis que la France a gardé une approche plus prudente.

Le porte-parole d’Angela Merkel, Steffen Seibert, a déclaré: «L’approbation de l’EMA, que Spoutnik n’a pas encore, offrirait l’opportunité d’utiliser le vaccin dans des campagnes d’inoculation en Europe, et cela mériterait alors également d’être envisagé pour l’Allemagne.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que Spoutnik n’était «pas sur le radar de l’UE» et a insisté sur le fait que le bloc pourrait faire vacciner 70% de la population adulte d’ici septembre avec les vaccins déjà approuvés (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Jonhson).

Le mois dernier, le président français Emmanuel Macron a accusé la Chine et la Russie d’utiliser les vaccins Covid comme une forme d’influence politique, dans ce qu’il a qualifié de «nouveau type de guerre mondiale».

Le président français a déclaré: « Nous nous intéressons en particulier aux attaques russes et chinoises et aux tentatives d’influence grâce au vaccin ».

La Russie et la Chine ont nié avec véhémence qu’elles agissent selon leurs intérêts géopolitiques respectifs.

Ils insistent sur le fait que leurs programmes de distribution de vaccins sont basés uniquement sur des principes humanitaires.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que lorsqu’il s’agissait de faire face à la pandémie de coronavirus, il était important de se laisser guider par « l’humanité et les intérêts de sauver des vies » plutôt que par « des considérations géopolitiques et des approches commerciales ».

« Tout le monde, y compris nos partenaires occidentaux, qui essaient de faire passer la Russie et la Chine comme une sorte d’opportunistes dans le domaine de la soi-disant » diplomatie vaccinale « doit absolument s’en souvenir », a déclaré M. Lavrov lors d’une visite dans la ville du sud de la Chine. de Guilin.

Il a ajouté: « Ceci est absolument séparé de la réalité. »