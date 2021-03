Nouvelles de l’UE: les dirigeants régionaux italiens ignorent le camouflet de Bruxelles du Spoutnik V jab | Politique | Nouvelles

La région italienne du sud de la Campanie a signé un accord pour acheter le vaccin russe, a déclaré vendredi le gouverneur régional, ajoutant que l’accord deviendrait effectif une fois que l’utilisation du vaccin en Europe sera autorisée.

Vincenzo De Luca a déclaré: « Nous avons signé le contrat après des semaines de négociations en attendant l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du régulateur italien (AIFA) ».

La Campanie, qui comprend Naples, est l’une des régions les plus peuplées d’Italie, avec quelque 5,8 millions d’habitants. C’est l’une des zones les plus touchées depuis que la pandémie s’est installée en février de l’année dernière, avec plus de 320 000 cas confirmés.

M. De Luca a ajouté: « Une fois que nous aurons vacciné nos citoyens, nous offrirons les vaccins dont nous n’avons pas besoin au reste de l’Italie. »

Les régions italiennes de l’Ombrie, du Latium et de la Sardaigne ont également exprimé leur volonté d’utiliser ou d’expérimenter l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V.

La République de Saint-Marin, bien que sur le sol italien mais indépendante de l’Italie et de l’extérieur de l’UE, a déjà réussi à vacciner ses citoyens avec le jab russe, suscitant des appels du chef de la Ligue Matteo Salvini pour que le Premier ministre Mario Draghi emboîte le pas.

Plus tôt en mars, l’EMA a lancé un examen continu de Spoutnik V, qui a été approuvé en Russie en août 2020 sans attendre les résultats complets des essais cliniques.

L’EMA a jusqu’à présent autorisé quatre vaccins dans l’UE, où les retards d’approvisionnement des producteurs ont entravé les campagnes de vaccination dans plusieurs des 27 États membres.

La Commission européenne a jusqu’à présent montré une réticence à approuver l’utilisation du jab.

« Nous ne pouvons pas nous mêler des processus de production de nos entreprises qui se concentrent sur la fabrication des vaccins existants dans les mois à venir. »

Au niveau de l’UE, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont jusqu’à présent commandé le vaccin russe.

L’Allemagne est désormais également ouverte à son utilisation, tandis que la France a gardé une approche plus prudente.

Le porte-parole d’Angela Merkel, Steffen Seibert, a déclaré: «L’approbation de l’EMA, que Spoutnik n’a pas encore, offrirait l’opportunité d’utiliser le vaccin dans des campagnes d’inoculation en Europe, et cela mériterait alors également d’être envisagé pour l’Allemagne.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que Spoutnik n’était «pas sur le radar de l’UE» et a insisté sur le fait que le bloc pourrait faire vacciner 70% de la population adulte d’ici septembre avec les vaccins déjà approuvés (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Jonhson).

Vendredi, le président français Emmanuel Macron a accusé la Chine et la Russie d’utiliser les vaccins Covid comme une forme d’influence politique, dans ce qu’il a qualifié de « nouveau type de guerre mondiale ».

Le président français a déclaré: « Nous nous intéressons en particulier aux attaques russes et chinoises et aux tentatives d’influence grâce au vaccin ».

La Russie et la Chine ont nié avec véhémence qu’elles agissent selon leurs intérêts géopolitiques respectifs.

Ils insistent sur le fait que leurs programmes de distribution de vaccins sont basés uniquement sur des principes humanitaires.

Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que lorsqu’il s’agissait de faire face à la pandémie de coronavirus, il était important d’être guidé par « l’humanité et l’intérêt de sauver des vies » plutôt que par « des considérations géopolitiques et des approches commerciales ».

« Tout le monde, y compris nos partenaires occidentaux, qui essaient de faire passer la Russie et la Chine comme une sorte d’opportunistes dans le domaine de la soi-disant » diplomatie des vaccins « , doit absolument s’en souvenir », a déclaré M. Lavrov lors d’une visite dans la ville du sud de la Chine. de Guilin.

Il a ajouté: « Ceci est absolument séparé de la réalité. »