Nouvelles de l’UE: les eurodéputés font irruption alors que le prochain président de l’UE se retire de rencontrer des « bureaucrates surpayés! » | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre Janez Jansa, qui doit prendre la direction de l’Union européenne en juillet 2021, a été invité à témoigner devant le Parlement européen qui critique la Slovénie pour avoir étouffé la liberté des médias. L’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld a présidé la réunion et a nié une diffusion vidéo de M. Janez qui, selon elle, ne faisait « pas partie du processus » et a déclaré que des problèmes techniques ne pouvaient pas le permettre. Mais le Premier ministre s’est ensuite déconnecté de la réunion et a ensuite attaqué Mme ‘t Veld sur Twitter, l’accusant de censure causant des ravages pour l’UE qui a la Slovénie à la présidence.

Au cours de la session, M. Jansa s’est vu allouer 15 minutes pour présenter son témoignage au Parlement.

Cependant, il a insisté pour montrer une vidéo et n’a pas informé la réunion au préalable du déménagement.

Les eurodéputés avaient espéré interroger le Premier ministre sur la liberté des médias dans son pays et ont critiqué sa décision de montrer une vidéo car cela leur refuserait la possibilité de lui demander des comptes.

La présidente Sophie ‘t Veld a déclaré lors de la réunion: «L’audition est organisée au profit des membres du Parlement européen dans le cadre d’un exercice de suivi.

« Le visionnement de la vidéo peut faire partie de l’exercice de surveillance, mais il n’est pas destiné à une session qui se trouve être diffusée en continu sur le Web. »

Elle a ensuite fait remarquer que «la session n’était pas à son goût» lorsque M. Jansa a choisi de se déconnecter.

Mme ‘t Veld a ajouté: « Je ne pense pas qu’il soit approprié d’envoyer une vidéo au moment où la réunion commence sans en indiquer les raisons – nous n’avons jamais fait quelque chose comme ça. »

L’eurodéputé allemand Sergey Lagodinsky qui a assisté à la réunion a déclaré: «Personnellement, je ne viens pas ici pour regarder des vidéos.

Il a également tweeté: « Il est vraiment regrettable que Sophie in ‘t Veld, qui était censée surveiller la liberté des médias dans l’UE, malgré un accord préalable, ait censuré la diffusion d’une vidéo mettant en évidence les problèmes de liberté des médias et les attaques contre les journalistes en Slovénie. »

La présidence de l’UE du Conseil européen tourne entre les États membres tous les six mois, le Portugal occupant actuellement le poste jusqu’à la fin du mois de juin.

La Slovénie est le prochain pays à assumer ce rôle jusqu’en décembre 2021.