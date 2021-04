Nouvelles de l’UE: les eurodéputés rompent la couverture du complot de Verhofstadt pour «saper les États-nations» | Politique | Nouvelles

Les dirigeants du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR) du Parlement européen ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’initiative d’un an visant à interagir plus étroitement avec les électeurs. Il a été lancé aujourd’hui par l’eurodéputé archifédéraliste Guy Verhofstadt, la commissaire croate Dubravka Suica et la ministre portugaise Ana Paula Zacarias. Ils ont introduit une plate-forme numérique pour attirer les citoyens européens et déclencher une discussion sur l’avenir de l’Union après le Brexit.

Mais le chef de l’ECR, Ryszard Legutko, a averti que le processus n’était qu’une étape pour les fédéralistes ardents et les «dirigeants autoproclamés».

L’eurodéputé polonais a déclaré: «Nous craignons que ce processus vise délibérément à saper les démocraties des États-nations avec les opinions de dirigeants autoproclamés et d’activistes fédéralistes.

«Au mieux, ce sera un mélange aléatoire et non représentatif de voix qui n’a pas de légitimité ou de signification plus profonde. Il y a un risque que cela se traduise par un grand Tohu wa-bohu qui laisse tout le monde déçu ou en désaccord.

Il s’est demandé si la conférence, qui vise à solliciter l’opinion des électeurs pour avoir suggéré un certain nombre de réformes aux dirigeants de l’UE, est d’un bon rapport qualité-prix.

M. Legutko a déclaré: «Les organisateurs ne peuvent même pas dire combien coûtera la conférence. Ils n’ont pas de calendrier précis et ne savent pas quoi faire des résultats.

«La seule chose qu’ils savent, c’est que le processus doit être terminé dans un an – lorsque M. Macron prend la présidence du Conseil. Ce sont très peu d’informations de la part de ceux qui ont les ambitions fédéralistes à grande échelle de construire un super État européen.

Son collègue Raffaele Fitto a ajouté: «Nous ne pensons pas que cette initiative qui tente de créer un raccourci pour les militants pro-européens en outrepassant les démocraties nationales représentatives puisse être utile.»

Et Zdzislaw Krasnodebski, qui représente l’ECR au conseil d’administration de la Conférence, s’est demandé si le programme serait un exercice véritablement démocratique.

L’eurodéputé polonais a déclaré: «Il est vital de ne pas oublier ce que signifie réellement la démocratie. La démocratie a besoin d’une communauté culturelle et de procédures claires et équitables.

«Ce n’est pas non plus le cas ici. Cette conférence ressemble plus à une consultation publique qu’à un véritable exercice démocratique. Nous ne devons pas oublier que la seule démocratie qui fonctionne est la démocratie représentative.

«Nous devons défendre nos compétences nationales contre l’expérimentation bruxelloise. Nous devons défendre la démocratie et l’héritage de l’Europe. »

Lançant le programme, M. Verhofstadt a annoncé une plate-forme numérique qui sera au cœur de la conférence.

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré: «La plateforme représente un outil clé pour permettre aux citoyens de participer et d’avoir leur mot à dire sur l’avenir de l’Europe. Nous devons être certains que leur voix sera entendue et qu’ils auront un rôle dans la prise de décision, quelle que soit la pandémie COVID-19.

«La démocratie européenne, de type représentative et participative, continuera à fonctionner quoi qu’il arrive parce que notre avenir commun l’exige.»

La conférence sera officiellement lancée le 9 mai, la journée de l’Europe.