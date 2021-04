Nouvelles de l’UE: les Italiens affluent vers les rendez-vous de vaccination serbes alors que le bloc est en retard | Politique | Nouvelles

Selon le quotidien italien Corriere della Sera, des centaines d’Italiens tentent d’obtenir un rendez-vous de vaccination en Serbie après que le pays a proposé de vacciner tout le monde et toute personne entrant sur son territoire, avec ou sans permis de séjour.

Cette décision semble être un coup dur pour les échecs de la Commission européenne à garantir une stratégie de vaccination fluide et rapide pour les États membres, toujours à la traîne par rapport au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël, entre autres.

La Serbie, qui n’est pas un pays de l’UE, ne compte que sept millions d’habitants. Cela a permis au gouvernement de Belgrade d’offrir tous ses vaccins restants à quiconque souhaite les recevoir.

L’offre a été faite par le pays extra-européen lorsque plusieurs États membres de l’UE ont suspendu le vaccin AstraZeneca.

La Serbie, qui a vacciné environ 26% de sa population, la majorité de ses personnes âgées et vulnérables, a approuvé les coups russes et chinois.

En Italie, les travailleurs de la santé ont été informés qu’ils risqueraient d’être suspendus de leur emploi s’ils refusaient d’être vaccinés après qu’un nombre croissant d’entre eux auraient rejeté les injections.

Maintenant, les médecins et les infirmières qui restent sceptiques sur le vaccin d’Oxford inondent les autorités italo-serbes de demandes d’approbation du vaccin russe.

Le mois dernier, les gouverneurs régionaux d’Italie ont signé des contrats de pré-approbation avec les producteurs de vaccins russes dans le but d’obtenir plus de coups pour leurs résidents.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas encore approuvé l’antidote russe, soumis pour examen dans le bloc le mois dernier.

En mars, le gouverneur de la région italienne du sud de la Campanie a signé un accord pour acheter le vaccin russe, dans l’espoir que l’accord devienne effectif une fois que l’utilisation du vaccin en Europe sera autorisée.

Vincenzo De Luca a déclaré: « Nous avons signé le contrat après des semaines de négociations en attendant l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du régulateur italien (AIFA) ».

La Campanie, qui comprend Naples, est l’une des régions les plus peuplées d’Italie, avec quelque 5,8 millions d’habitants. C’est l’une des zones les plus touchées depuis que la pandémie s’est installée en février de l’année dernière, avec plus de 320 000 cas confirmés.

M. De Luca a ajouté: « Une fois que nous aurons vacciné nos citoyens, nous offrirons les vaccins dont nous n’avons pas besoin au reste de l’Italie. »

Les régions italiennes de l’Ombrie, du Latium et de la Sardaigne ont également exprimé leur volonté d’utiliser ou d’expérimenter l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V.

La République de Saint-Marin, bien que sur le sol italien mais indépendante de l’Italie et de l’extérieur de l’UE, a déjà réussi à vacciner ses citoyens avec le jab russe, suscitant des appels du chef de la Ligue Matteo Salvini pour que le Premier ministre Mario Draghi emboîte le pas.

Au niveau de l’UE, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont jusqu’à présent commandé le vaccin russe.

L’Allemagne est désormais également ouverte à son utilisation, tandis que la France a gardé une approche plus prudente.