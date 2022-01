Nouvelles de l’UE : l’impasse de Gibraltar suscite la colère espagnole contre l’adhésion au bloc | Monde | Des nouvelles

Cela intervient au milieu des pourparlers continus entre les responsables britanniques et espagnols sur un traité pour les relations post-Brexit de Gibraltar avec l’UE. Les pourparlers, qui ont duré plus de quatre tours, devraient se poursuivre jusqu’en 2022 dans le but de parvenir à un accord d’ici Pâques. Mais les responsables espagnols ont dénoncé l’UE pour cette impasse.

José Ignacio Landaluce, le maire d’Algésiras, qui est une municipalité espagnole située près du détroit de Gibraltar, a affirmé que le pays n’avait « aucun poids » dans l’UE.

Il a déclaré: « Le Campo de Gibraltar et l’Espagne n’ont aucun poids dans l’UE pour forcer à rechercher des accords qui profitent à cette région.

« Nous ne pouvons pas perdre plus de temps et nous devons exiger qu’un accord sur le Brexit dans son ensemble soit recherché dans l’UE et l’Espagne, et dans le Campo de Gibraltar en particulier car les mois passent et les accords, malheureusement pour nous, ne sont nulle part où aller. être vu ou attendu. »

M. Landaluce a également décrit la zone de prospérité partagée, une zone destinée à empêcher une frontière dure entre Gibraltar et l’Espagne, comme « un bluff qui nuit à Campo de Gibraltar tandis que Gibraltar continue d’avoir les avantages de rester dans l’UE et d’être en dehors de l’UE, » a-t-il déclaré dans des déclarations à ABC. »

En décembre 2020, l’Espagne et le Royaume-Uni ont conclu un accord de dernière minute pour éviter une frontière dure, juste avant la fin de la période de transition.

Aux termes de l’accord, Gibraltar fait toujours partie de la zone sans passeport Schengen, ce qui signifie que les citoyens britanniques devront passer par un poste frontière Schengen pour entrer à Gibraltar via son aéroport et son port maritime.

Au cours d’une transition de quatre ans, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, appelée Frontex, patrouillera les deux points d’accès.

M. Landaluce a également critiqué la permissivité du gouvernement espagnol à l’égard de Gibraltar, qui, selon lui, continue d’accéder à la mer pour divers projets urbains « dans les eaux territoriales espagnoles ».

Les permis de véhicules ont été prolongés pour permettre aux détenteurs de permis de Gibraltar de continuer à accéder à l’Espagne, dans les mêmes conditions que lorsque le Royaume-Uni était à l’intérieur de l’Union européenne.

Annonçant la prolongation des négociations des pourparlers jusqu’en 2022, le gouvernement de Gibraltar a déclaré : « Il y a eu des progrès au cours des quatre premiers tours et il est clair que toutes les parties sont déterminées à avancer de manière positive et constructive pour trouver des solutions au problème complexe. questions politiques et techniques en discussion.

« Bien que le cadre politique ait été conclu le 31 décembre 2020, le processus de négociation proprement dit n’a commencé qu’en octobre 2021, une fois que l’UE a achevé ses propres procédures internes.

« L’objectif en ce moment est de conclure un accord avant Pâques. »

Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a qualifié les pourparlers de « constructifs », ajoutant que « le Royaume-Uni maintenait sa position sur la souveraineté de Gibraltar ».