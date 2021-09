Les sociaux-démocrates (SPD), dirigés par son candidat chancelier Olaf Scholz, ont pris l’avantage aux élections nationales, selon les résultats attendus, les plaçant en pole position pour diriger un gouvernement pour la première fois depuis 2005. Ce résultat se terminerait également le 16 années de régime conservateur sous le départ de Mme Merkel. Les projections du diffuseur ARD montraient le SPD de centre-gauche avec 25,5% des voix, légèrement devant le bloc conservateur CDU/CSU avec 24,5%.

Le résultat signifierait également que la CDU/CSU s’effondrerait à son plus bas niveau d’après-guerre pour une élection fédérale.

Un sondage Infratest dimap pour ARD a également montré que 38% souhaitent que le SPD dirige le prochain gouvernement, contre 28% qui soutiennent les conservateurs.

Plus de la moitié souhaitaient que les Libéraux Démocrates et Verts fassent partie d’un nouveau gouvernement.

M. Schiolz est le candidat chancelier préféré avec 45% des votants, Armin Laschet des conservateurs ne marquant que 20%.

Mais l’écart marginal entre les partis politiques déclenchera de longs pourparlers de coalition qui suivront avant qu’un nouveau gouvernement ne prenne ses fonctions.

Il s’agira probablement des Verts et des Libéraux démocrates libres (FDP), mais les pourparlers pourraient encore traîner pendant plusieurs mois – comme on l’a vu depuis les dernières élections en 2017.

Mais plus inquiétant encore, six personnes sur dix interrogées par Forschungsgruppe Wahlen dans leur sondage à la sortie du diffuseur ZDF ont déclaré que personne ne réussirait à combler le vide laissé par Mme Merkel lorsqu’elle quittera ses fonctions.

Jens Geier du groupe Socialistes et Démocrates au Parlement européen a déclaré à Politico que si M. Scholz parvenait à être élu chancelier, “l’Allemagne jouerait un rôle beaucoup plus actif à Bruxelles”.

Mais un expert politique a déclaré qu’un résultat des élections allemandes sans résultat clair serait considéré comme un désastre pour l’UE.

Joel Reland, chercheur en politique étrangère au groupe de réflexion The UK in a Changing Europe, a déclaré à Express.co.uk : « Des mois de négociations de coalition seraient le pire résultat possible pour l’UE car elle a beaucoup à faire et bénéficier du leadership clair de l’une de ses deux grandes puissances.

« Le retrait américain d’Afghanistan et la fureur autour de l’accord sur les sous-marins AUKUS ont fait des discussions sur la manière de renforcer la sécurité de l’UE et « l’autonomie stratégique » une préoccupation urgente.

“De même, il y a des questions majeures sur la façon de traiter avec les États membres de l’UE tels que la Hongrie qui défie l’UE sur son attitude envers l’état de droit ; comment conduire la reprise économique de Covid-19 ; et comment accélérer la décarbonisation de l’UE (en particulier à l’approche de la COP26).

“Toutes ces questions nécessitent un soutien clair de l’Allemagne, l’UE en a donc besoin pour avoir un exécutif efficace et décisif.”

