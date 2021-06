Nouvelles de l’UE: l’Italie devrait suivre le Royaume-Uni hors de l’UE au milieu d’un avertissement d’effondrement du bloc | Monde | Nouvelles

L’ancien eurodéputé et eurosceptique vocal Nigel Farage a prédit que l’UE s’effondrerait d’ici une décennie alors que les Européens cherchaient à imiter la sortie de la Grande-Bretagne du bloc. Le Royaume-Uni a achevé son départ de l’UE le 31 décembre 2020 après 47 ans d’adhésion, le Premier ministre Boris Johnson célébrant la souveraineté retrouvée de la Grande-Bretagne et insistant sur le fait que le pays prospérera en dehors du bloc. Six mois plus tard, l’ancien chef du Brexit Party, M. Farage, a salué le succès du Brexit et a affirmé que de nombreux Européens regardaient avec jalousie la sortie du Royaume-Uni du bloc.

Il a déclaré à Fox Business: “Nous sommes sortis, nous sommes libres, l’accord n’est peut-être pas parfait mais c’est bien mieux qu’avant.

« Il y a maintenant un taux d’approbation de 70 % pour le Brexit. Et le reste de l’Europe le regarde aussi !

“Maintenant, ils voient que la Grande-Bretagne se débrouille bien avec le Brexit, le projet européen global lui-même, je ne pense pas que ce projet mondialiste existera même dans dix ans.”

OLBG.com, un guide de paris en ligne qui note 74 bookmakers britanniques, a montré que l’Italie était le favori pour être le prochain pays à quitter l’UE, Betfair ayant une cote de 3/1 sur le pays qui démissionne.

Maintenant, dans notre dernier sondage, Express.co.uk a apporté son soutien au mouvement croissant “Italexit”.

Le sondage, qui s’est déroulé de 13 heures le mardi 1er juin à 7 heures du matin mercredi, demandait : « Quel pays sera le prochain à quitter le bloc bruxellois ?

Près d’un cinquième (19 pour cent ou 1 107 lecteurs) sur un total de 6 126 lecteurs qui ont voté ont soutenu l’Italie pour suivre rapidement le Royaume-Uni hors de l’UE.

Les Pays-Bas suivaient en deuxième position avec 16 pour cent (922 lecteurs), avec la Suède avec 13 pour cent (751 lecteurs) et la France avec 12 pour cent (701 lecteurs).

LIRE LA SUITE: La tentative de Guy Verhofstadt de se vanter du nouveau corps de l’UE se retourne contre lui

Un deuxième lecteur a écrit : « Si l’un de ces pays membres avait le moindre sens, ils partiraient tous en même temps.

Une autre personne a commenté : « L’UE s’effondrera complètement dans quelques années de toute façon.

Un quatrième lecteur a ajouté : « Il ne reste plus beaucoup de contributeurs nets à l’UE.

“La seule raison pour laquelle ils sont contrariés par le départ du Royaume-Uni est la perte de financement de ‘Treasure Island’.”

Plusieurs autres ont porté un toast au succès de la Grande-Bretagne du Brexit après le départ de l’UE, une personne écrivant: “Liberté de la folie de l’UE sans fin, bureaucratie, règles, réglementations.

“Retour au bon sens et à notre propre destin. En avant et vers le haut au Royaume-Uni.”

Les dernières prédictions interviennent après que l’eurodéputé espagnol Hermann Tertsch a affirmé que l’euroscepticisme augmente régulièrement parmi les États de l’UE, avertissant que si les responsables ne changent pas leur approche pour accélérer l’intégration, “nous aurons plus de sorties”.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les gauchistes de l’UE sont pressés parce qu’ils savent que l’Europe est en train de changer.

“Si vous voyez l’attitude des Néerlandais, des Autrichiens et des Finlandais, ils adoptent lentement mais sûrement une position au sein de l’Union européenne qui est très similaire à celle qu’a eu le Royaume-Uni au cours des 10 dernières années avant leur départ.

“Si les choses ne changent pas, si la majorité ne comprend pas un peu les vrais sentiments des gens en Europe, je pense que nous aurons plus de sorties et pas très loin dans le temps.”