Nouvelles de l’UE : l’Italie explose après que la Croatie a remis une nouvelle marque au nom à consonance italienne | Politique | Nouvelles

L’Italie a déclaré mercredi qu’elle protesterait auprès de la Commission européenne contre une tentative de la Croatie d’obtenir le statut de label protégé par l’UE pour un vin blanc doux qui, selon Rome, porte un nom trop similaire à son propre prosecco. Bruxelles a accepté mardi d’examiner une demande de la Croatie visant à classer son vin Prosek en tant qu’étiquette protégée reconnue (AOP), scandalisant les producteurs italiens qui ont déclaré que le nom créerait une confusion chez les consommateurs.

Le ministre de l’Agriculture Stefano Patuanelli a déclaré à la chaîne de télévision publique RAI que l’ensemble du gouvernement italien s’opposerait à la demande “d’une manière adéquate et compacte”.

La Croatie affirme que son vin de dessert historique de couleur ambrée a toujours été appelé Prosek et qu’il n’y a aucun risque que les consommateurs le confondent avec le prosecco sec et pétillant italien.

L’Italie, célèbre pour sa cuisine et ses produits alimentaires, s’est souvent battue contre la reconnaissance d’articles “à consonance italienne” tels que le parmesan ou le jambon de Parme, qui, selon elle, ne sont que de simples imitations du produit italien authentique.

Luca Zaia, gouverneur de la région nord de la Vénétie, qui est un important producteur de prosecco, a qualifié la candidature de la Croatie de « honte absolue » et a exigé une opposition vigoureuse du gouvernement du Premier ministre Mario Draghi.

“Ils volent une étiquette importante à notre pays, c’est comme s’ils voulaient emporter Ferrari”, a-t-il déclaré.

En acceptant d’examiner la demande de la Croatie pour le statut d’AOP pour le prosek, la Commission a déclaré que le son similaire d’un nom, ou “homonymie”, n’était pas toujours une raison suffisante pour qu’une demande soit rejetée.

“Deux termes homonymes peuvent coexister sous certaines conditions”, à condition d’éviter toute confusion pour le consommateur, a déclaré mardi le commissaire européen à l’Agriculture Janusz Wojiciechowski en réponse à une plainte du parti de droite italien de la Ligue.

L’Italie avait espéré qu’un arrêt de la Cour européenne de justice la semaine dernière aiderait son dossier pour que prosek se voit refuser le statut d’AOP.

Le tribunal a décidé que le label AOP devait être accordé pour protéger les produits lorsque “l’utilisation d’un nom crée, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment clair et direct entre ce nom et l’AOP”.

Ce n’est pas la première fois que la Commission européenne est appelée à faire un effort pour défendre les produits européens protégés.

La plus haute juridiction de l’Union européenne (Cour de justice européenne – CJCE) a soutenu jeudi les fabricants de champagne français qui avaient fait valoir que leur protection en vertu du droit de l’UE devrait aller bien au-delà de l’interdiction aux producteurs de vins mousseux rivaux de mettre le mot “champagne” sur leurs bouteilles.

L’association des producteurs de champagne (CIVC) cherche à interdire à une chaîne de bars à tapas en Espagne d’utiliser “champanillo”, espagnol pour “petit champagne”, sur les panneaux et sur les réseaux sociaux.

Le tribunal de commerce de Barcelone a rejeté les prétentions du CIVC puisque l’enseigne Champanillo n’était pas destinée à désigner une boisson alcoolisée, mais plutôt des lieux de restauration où le champagne n’est pas vendu, et donc des produits autres que ceux protégés et visant un marché différent.

Le CIVC a fait appel devant le tribunal provincial de Barcelone.

Cette juridiction a demandé conseil à la CJCE sur la question de savoir si les appellations d’origine protégées (AOP), telles que le champagne, couvraient les services ainsi que les produits.

La CJUE a déclaré qu’ils couvraient les services et qu’ils étaient conçus pour offrir une garantie de qualité en raison de la provenance géographique et pour empêcher des tiers de chercher à profiter de la réputation acquise par ces produits.

Un élément clé pour évaluer si un terme ou un signe contesté enfreint une AOP était de savoir s’il évoquait un lien entre les deux.

Le tribunal de l’UE a déclaré que cela était établi si l’utilisation d’un nom créait un lien suffisamment clair et direct dans l’esprit d’un consommateur européen moyen qui est “raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé”.

Les juges de l’UE ont déclaré qu’il appartenait au tribunal provincial de Barcelone de statuer définitivement sur l’affaire, en gardant à l’esprit les éclaircissements du tribunal de l’UE.

Le groupe de l’industrie du champagne conteste également une nouvelle loi russe qui oblige les producteurs étrangers à ajouter une référence “vin mousseux” à leurs bouteilles, tandis que les fabricants de “shampanskoye” russe pourraient continuer à utiliser ce terme seul.