Nouvelles de l’UE: Matteo Salvini lance une attaque cinglante contre l’UE – « Nous voulons la liberté, pas l’argent! » | Politique | Nouvelles

L’ancien vice-Premier ministre italien a averti que l’exécutif de l’UE devrait travailler pour garantir que les doses de vaccins sont livrées aux États membres tout en leur laissant la liberté de dépenser les fonds de récupération de l’Union à leur guise.

Le chef du parti de droite League a déclaré à la Nouvelle Europe: « Nous n’avons rien demandé.

« L’Europe ne doit respecter que les pactes existants et nous laisser continuer à travailler seuls.

« L’UE devrait tenir le nombre promis de vaccins et laisser les entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs et chercheurs italiens travailler sans réglementations ridicules qui bloquent le développement futur d’une entreprise comme Alitalia.

« Nous ne demandons pas d’argent, juste le droit à la liberté de travailler. »

Le Fonds de relance, le projet économique phare de l’Union visant à aider les États membres à se remettre des effets catastrophiques de la pandémie, est en effet assorti de conditions.

L’Italie, qui a fait pression pour obtenir plus de soutien de l’UE au plus fort de la crise, devrait recevoir la plus grande part: 209 milliards d’euros, soit 28% de l’ensemble du fonds de sauvetage.

Pour exercer une pression supplémentaire sur l’UE, M. Salvini a rencontré jeudi le premier ministre nationaliste de droite hongrois Viktor Orban et l’allié polonais Mateusz Morawiecki, afin de jeter les bases d’un nouveau groupe politique européen.

Les nationalistes ont essayé et échoué d’unifier leurs forces pendant longtemps en Europe, en partie en raison des conflits d’intérêts nationaux et en partie en raison de grandes divergences de vues sur les relations extérieures telles que les relations avec la Russie.

« Lorsque nous parlons de ces deux problèmes spécifiques, nous demandons » plus d’Europe « .

«Dans certains domaines politiques, nous voulons que les autres membres de l’Union européenne puissent décider eux-mêmes d’autres questions, mais sur ces deux points précis, nous pensons que l’Europe devrait jouer un rôle majeur en matière de coopération.

«Parlant d’une vision plus large de l’avenir de l’Union européenne, je pense qu’après la crise du COVID, l’UE doit se réinventer et trouver une nouvelle âme.

«Les groupes politiques au sein du Parlement européen devraient saisir l’occasion et l’utiliser comme un moyen de changer.

« Si aujourd’hui nous pouvions fusionner les conservateurs et réformistes européens et les groupes Identité et Démocratie, nous pourrions avoir le deuxième plus grand groupe du parlement, une véritable alternative au duo Parti populaire européen / Socialistes et Démocrates. »

Le parti PiS de M. Morawiecki est la principale force des conservateurs et réformistes européens (ECR), tandis que la Ligue de M. Salvini est le membre le plus fort du groupe Identité et Démocratie (ID) qui comprend également le Rassemblement national de Marine LePen de France.

Ces partis réunis détiennent 135 des 705 sièges du Parlement européen, le Fidesz en ajoutant 12 autres.