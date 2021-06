Nouvelles de l’UE : Même le reste Adonis se déchaîne contre Ursula von der Leyen | Monde | Nouvelles

in

La demande a été faite par Lord Adonis, qui a servi au gouvernement sous Tony Blair et Gordon Brown. Mme von der Leyen est devenue présidente de la Commission européenne en décembre 2019, en remplacement de Jean-Claude Juncker.

Cependant, écrivant pour Prospect, Lord Adonis a accusé l’eurocrate de « gâchis extraordinaire » et a averti qu’elle pourrait « nuire à la réputation de l’UE dans son ensemble ».

Il a fait valoir que le succès politique de Mme von der Leyen était en partie dû à son père Ernst Albrecht, qui a été ministre-président de Basse-Saxe.

Lord Adonis a écrit : « Von der Leyen s’est lancée en politique en suivant les traces de son père, un courtier en pouvoir dans le parti dominant de centre-droit de l’Union chrétienne-démocrate en Allemagne ; mais, malgré toutes ses relations, son expérience et son ambition, le talent politique de haut niveau n’a jamais été évident.

« Elle est Hillary Clinton de l’Europe. Et, ces derniers temps, son extraordinaire gâchis sur les vaccins et la frontière irlandaise a terni la Commission européenne et pourrait nuire à la réputation de l’UE dans son ensemble. »

Mme von der Leyen a servi sous Angela Merkel en Allemagne à plusieurs reprises, d’abord en tant que ministre du Travail, puis en tant que ministre de la Défense de 2013 à 2019.

En 2019, les dirigeants de l’UE l’ont choisie comme prochain président de la Commission européenne, bien qu’elle ne soit la candidate préférée d’aucun des principaux blocs du Parlement européen.

Mme Clinton s’est présentée à la présidence des États-Unis mais a perdu face à Donald Trump.

Cependant, pour Mme von der Leyen, Lord Adonis a noté : « La différence cruciale avec Clinton est qu’elle n’avait pas à être élue par le peuple.

En janvier, lors d’une dispute avec la Grande-Bretagne au sujet des vaccins Covid-19, l’UE a menacé d’imposer une frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République.

Cela a été abandonné suite à une réaction furieuse à Dublin, Londres et Belfast.

Lord Adonis a fait valoir : « Dans le cas d’Ursula von der Leyen, ce qui est inhabituel pour un leader, tant l’esprit que le tempérament sont de second ordre. »

Cependant, il a affirmé qu’il était peu probable qu’elle soit remplacée car “son idéal européen est de premier ordre”.

Lord Adonis était un militant anti-Brexit passionné avant et après le référendum de 2016.

En mars, il est devenu président du Mouvement européen du Royaume-Uni, l’un des principaux groupes de campagne pro-UE en Grande-Bretagne.

Écrivant pour North East Bylines plus tôt cette année, il a déclaré: “Rien de moins que de rejoindre l’Union européenne n’est acceptable ou pratique comme objectif ultime.”

Aux termes de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson, des contrôles sont désormais requis sur le commerce de certaines marchandises entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cela a rendu furieux les syndicalistes qui soutiennent qu’il s’agit d’un affront direct à la souveraineté britannique.